«الأبيض» يلتقي إيران بحظوظ قوية للتأهل إلى ثمن نهائي كأس آسيا

يخوض منتخبنا الوطني مباراة صعبة ومصيرية أمام منتخب إيران، على ملعب إستاد المدينة التعليمية في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثالثة بكأس آسيا، والتي تشهد في نفس التوقيت، مواجهة منتخبي فلسطين وهونغ كونغ على ملعب إستاد ملعب عبدالله بن خليفة، وينحصر التنافس بين منتخبنا ومنتخب فلسطين، على بطاقة التأهل المباشر الثانية عن المجموعة الثالثة، بعدما حسم المنتخب الإيراني بطاقة الوصول الأولى إلى الدور ثمن النهائي، بوصوله إلى 6 نقاط وتصدره للمجموعة، بفوزه على منتخبي فلسطيني 4 - 1، وهونغ كونغ 1 - 0، بينما يحتل منتخبنا المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على هونغ كونغ 3 - 1، والتعادل 1 - 1 مع المنتخب الفلسطيني، الذي يحتل المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين تأكد توديع منتخب هونغ كونغ للمنافسة على التأهل بتواجده في المركز الرابع دون نقاط، وستكون المباراة ضد المنتخب الفلسطيني بالنسبة له تحصيل حاصل.

حسابات التأهل

تبدو حظوظ ((الأبيض)) أقوى في اللحاق بالمنتخب الإيراني إلى الدور ثمن النهائي، الذي يصل إليه أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست، ويحتاج منتخبنا للتأهل المباشر، إلى الفوز للحصول على بطاقة المركز الأول بتصدره للمجموعة برصيد 7 نقاط، أو التعادل للحصول على بطاقة المركز الثاني باحتلاله الوصافة في تلك الحالة برصيد 5 نقاط، وذلك دون انتظار نتيجة مباراة فلسطين وهونغ كونغ، والتي تؤهل منتخبنا أيضاً، ببطاقة المركز الثاني، حتى في حالة الخسارة أمام إيران، إذا انتهت بالتعادل أو بفوز هونغ كونغ.

فوز

أما في حالة فوز فلسطين، فسيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي، بعد تعادل منتخبنا وفلسطين 1-1، في الجولة الثانية من البطولة المقامة حالياً في قطر، ويحتاج منتخبنا إلى التأهل المباشر، للخسارة بفارق هدف على الأكثر، مع عدم فوز فلسطين بفارق أكثر من 3 أهداف، وليس أمام منتخب فلسطين لخطف بطاقة التأهل المباشر لصاحب المركز الثاني، إلا الفوز بفارق 4 أهداف على الأقل، وخسارة منتخبنا بفارق هدفين على الأقل، وفي هذه الحالة سينتظر منتخبنا المفاضلة بين المنتخبات أصحاب المركز الثالث، على أمل الحصول على إحدى البطاقات الأربع.

لائحة

يذكر أن، لائحة البطولة تقضي إنه في حالة التساوي بين منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، يتم الفصل بينهما باللجوء إلى النقاط في المواجهات المباشرة، وبعدها إلى فرق الأهداف في المواجهات المباشرة، ثم إلى إجمالي الأهداف في المواجهات المباشرة، والثلاثة بنود لا يمكن تطبيقها حال تساوي الإمارات وفلسطين في النقاط، بعدما انتهت مباراتهما بالجولة الثانية بالتعادل، وبالتالي سيتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي، فإجمالي الأهداف، ثم اللعب النظيف، وأخيراً إجراء قرعة لكسر التعادل.

استعدادات فنية

بعيداً عن حسابات التأهل إلى الدور ثمن النهائي، ركز الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، على تجهيز اللاعبين بشكل جيد فني وبدني خلال الأيام الماضية، وفور الانتهاء من لقاء فلسطين في الجولة الثانية، وقام الجهاز الفني بدراسة جيدة للمنتخب الإيراني، من خلال مشاهدة مباراتيه أمام فلسطين وهونغ كونغ، واستقر على التشكيلة التي سيخوض بها مواجهة اليوم الصعبة، كما عمل على تجهيز البديل المناسب لتعويض غياب خليفة الحمادي عن مواجهة اليوم، بعد تلقيه طرداً مباشراً في الجولة الثانية، بينما لم يستقر بينتو بشكل نهائي، على إمكانية الدفع بالمهاجم علي مبخوت منذ بداية مواجهة إيران، لتعويض غياب اللاعب سلطان عادل، الذي تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب قرابة الأسبوعين، وهناك مفاضلة بين أكثر من لاعب لقيادة هجوم ((الأبيض)).

تعامل

وفي الوقت نفسه، تم التعامل المعنوي مع اللاعبين لتجهيزهم لخوض اللقاء، ومحاولة تجنيبهم الضغوط القوية قبل مواجهة اليوم، في محاولة لتحفيزهم لتحقيق فوز تاريخي سيكون الأول إذا تحقق، حيث لم يسبق أن حقق ((الأبيض)) الفوز أمام إيران في 14 مباراة رسمية وودية، بعدما تعادل ((الأبيض)) في 3 مباريات، وخسر 11 لقاء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز