عبدالله رمضان: نعلم أننا نواجه منافساً قوياً يستحق الاحترام

وعد عبدالله رمضان لاعب نادي الجزيرة والمنتخب الوطني، ببذل أقصى الجهد الممكن في مباراة الجولة الثالثة أمام إيران، للخروج بنتيجة إيجابية تضمن للمنتخب الحصول على بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس آسيا، مشدداً على أن الجميع يدركون أهمية المواجهة وضرورة تحقيق نتيجة تمكن الأبيض من التأهل للمرحلة المقبلة.

وقال: ((استعدادنا جيد للمباراة، ونعلم أننا نواجه منافساً قوياً يستحق الاحترام، والمنتخب الإيراني لديه لاعبون متميزون، ونحن من جانبنا أعددنا أنفسنا لهذه المواجهة المهمة، وأوليناها ما تستحق من اهتمام، وسنكون جاهزين للمهمة بقوة من أجل إسعاد جماهيرنا)).

وأضاف: ((مررنا بظروف صعبة في مباراة فلسطين، ولكن اللقاء انتهى بنتيجته المعروفة للجميع، وآمل ألا يتكرر ما حدث في المباراة السابقة ..وتركيزنا منصب على مباراة إيران، وأتمنى أن أتمكن مع زملائي اللاعبين من تحقيق نتيجة تمنح منتخبنا بطاقة التأهل إلى دور الـ16)).

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