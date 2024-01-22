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كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور.. «جي 3» يحلق بـ«رمز» القرموشة فرخ لفئة الشيوخ

1/22/2024 8:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حلق ((جي 3)) لفريق النيف - ((ج)) بطلاً لشوط الرمز للقرموشة فرخ فئة الشيوخ في افتتاح منافسات اليوم الحادي عشر من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تستمر حتى السبت المقبل بتنظيم نادي أبوظبي للصقارين.

واحتل المركز الثاني في هذا الشوط المثير ((جي 96)) لفريق ((إم 7))، بينما احتل المركز الثالث ((جي 86)) لفريق النيف.

وشهد اليوم الحادي عشر من البطولة الكبرى في تاريخ رياضة الصيد بالصقور إقامة 7 أشواط بواقع 5 لفئة الشيوخ و2 لفئة العامة الهواة.

واقتنص ((جي 46)) لفريق النيف - ((م)) لقب شوط التلواح الأول للقرموشة فرخ فئة الشيوخ، واحتل المركز الثاني ((جي 5ـ)) لفريق ((إف 3 أر))، وجاء ثالثاً ((جي 4))، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة فرخ فئة الشيوخ ذهب المركز الأول إلى ((جي إيه أر 15)) لفريق ((إف 3))، وحل ((جي 03)) وصيفاً لهذا الشوط، بينما كان المركز الثالث من نصيب ((جي 2)) لفريق ((إف 3 إس)).

نتائج

وفي منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، حلق ((صعايب)) لفريق ((إم 7))، واحتل ((عوايد)) لفريق ((إف 3 إس)) المركز الثاني، بينما كان المركز الثالث من نصيب ((جي 90)) لفريق ((إف 3 أر)).

وحلق ((جي 70)) لفريق ((إف 3 إس)) بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة جرناس فئة الشيوخ، بينما احتل المركز الثاني ((جي 20)) لفريق ((إف 3 أر))، وحل ثالثاً جي ((29)) لفريق ((إف 3 إس)).

وتختتم اليوم منافسات أشواط الشيوخ بإقامة خمسة أشواط، بواقع ثلاثة أشواط للجير بيور – فرخ، من بينها شوط الرمز، وشوطان للجير بيور جرناس، في حين تشهد فئة العامة الهواة إقامة شوطين للجير بيور فرخ، والجير بيور جرناس.

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