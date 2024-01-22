ماكلروي يعتلي صدارة «السباق إلى دبي»

اعتلى الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي، صدارة الترتيب الأسبوعي العالمي الصادر أمس لـ ((السباق إلى دبي)) في جولة دي بي ورلد للغولف، بعدما حقق إنجازاً تاريخياً بوصفه أول لاعب يحقق اللقب للمرة الرابعة في بطولة ((هيرو دبي ديزرت كلاسيك)) التي اختتمت أمس في نادي الإمارات للغولف.

ونجح حامل لقب ((السباق إلى دبي)) العام الماضي، من العودة بقوة بعدما سجل 9 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليكمل مشواره بضربتين تحت المعدل في الرابعة، لينهي المنافسات برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ويكسب 1335 نقطة رفع بها إجمالي رصيده إلى 1596 نقطة ويتقدم 10 خطوات إلى صدارة ترتيب ((السباق إلى دبي)) من رولكس.

واحتفظ ماكلروي بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للعام الثاني على التوالي، ليلتقط صاحب الـ 34 عاماً، الصورة التذكارية المعتادة مع كأس ((الدلة العربية)) الشهير.

الأولى بالجولة

وشهدت البطولة التي تعتبر الأولى ضمن قائمة بطولات النخبة ((سلسلة رولكس)) في جولة دي بي ورلد، تنافساً محتدماً، وجاء البولندي أدريان ميرونك، المقيم في دبي، بالمركز الثاني برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ويكسب 889 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده إلى 1023 نقطة، ويتقدم 27 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الثاني في ترتيب ((السباق إلى دبي)).

5 جولات

وتعتبر البطولة واحدة من بطولات ((السلسلة الدولية)) التي تعد جزءاً من موسم 2024 للسباق إلى دبي ذا المظهر الجديد، حيث سيكون هناك خمس سلسلات دولية لكل منها هويتها الخاصة، وبطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار أمريكي من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة ((باك 9))، قبل أن يختتم الموسم بعد أن يطوف العالم تحت عنوان ((بلاي أوف)) الختامي لجولة دي بي ورلد.

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