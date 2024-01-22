سترونج وطرابلس يتنافسان على زعامة المجموعة الثانية

انحصرت المنافسة على زعامة المجموعة الثانية بين سترونج الفلبيني وأهلي طرابلس الليبي بعد فوزهما على هومنتمن اللبناني ومنتخب الإمارات في انتظار لقائهما المرتقب غداً والذي يحسم صدارة هذه المجموعة، ومن المفارقات التي شهدتها مباريات اليوم الثالث أن أهلي طرابلس الليبي حقق فوزاً عريضاً على منتخب الإمارات 79/94 .

وأثبت علو كعب السلة الليبية الزاحفة بقوة نحو الصدارة العربية بعد احتلالها مركز الوصيف في بطولة المنتخبات العربية التي أقيمت في القاهرة مؤخراً، وفي نفس الوقت وجد سترونج الفلبيني بقيادة أسطورة السلة الأمريكية دوايت هاورد صعوبة أمام هومنتمن اللبناني خاصة في النصف الأول من المباراة الذي انتهى لصالح الأخير 42/48 وحافظ الفريق اللبناني على تفوقه في الدقائق الثلاث الأولى من الربع الثالث بقيادة نجمه فولتون الذي سجل أعلى سكور 37 نقطة متفوقاً على السوبر الأمريكي دوايت بفارق خمس نقاط إلا أن الكلمة الأخيرة للاعب الأمريكي المدعوم بجماهير غفيرة ملأت الصالة الزرقاء عن آخرها لينتهي هذا اللقاء المثير بفوز الفريق الفلبيني 95/104، في المقابل لم يكن اللقاء الأخير الذي جمع بين بيروت بطل العرب والوحدة السوري أقل إثارة حيث خسر الوحدة في الوقت الإضافي الأول بفارق سلة واحدة 78/89.

مباريات اليوم

تتواصل مباريات البطولة في يومها الخامس اليوم حيث تقام 5 مباريات على التوالي ابتداءً من الساعة الواحدة والربع ظهراً، وتجمع المباراة الأولى النصر مع منتخب تونس لحساب المجموعة الأولى، تليها في الثالثة والربع ظهراً مباراة الوحدة السوري وأهلي طرابلس لحساب المجموعة الثانية، ثم الرياضي اللبناني مع أهلي بنغازي الليبي في الخامسة والربع مساءً ضمن المجموعة الأولى، ثم سلا المغربي والحكمة اللبناني لنفس المجموعة الأولى في السابعة والربع مساءً، وتختتم مباريات اليوم بلقاء بيروت اللبناني وسترونج الفلبيني لحساب المجموعة الثانية.

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