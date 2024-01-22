عمران شعبان يتوج بلقب النسخة العربية لمحاربي الإمارات

فاز اللبناني عمران شعبان، بلقب وزن المتوسط في النسخة العربية من بطولة ((محاربي الإمارات)) للفنون القتالية المختلطة في نسختها الـ 47، بعد تغلبه على حامل اللقب التونسي وسام حمامي بعد نزال قوي تفاعل معه الجمهور حتى الجولة الخامسة والتي حسمها البطل بالإخضاع.

وأقيمت منافسات البطولة التي نظمتها شركة ((بالمز الرياضية)) على مدى يومين في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي وسط حضور محلي وعالمي كبيرين تقدمه الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة.

كما حضر البطولة صالح الجزيري مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة النائب الأول لرئيس الاتحاد الآسيوي للفنون القتالية المختلطة، والبريطاني كريث براون رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، وفؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، والمقاتل العالمي السابق الكندي جورج سانت بيير.

كذلك حضر المنافسات الختامية محمد المضاحكة رئيس العلاقات الدولية بالاتحاد الدولي للشطرنج نائب رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، وحمد التميمي المدير التنفيذي للاتحاد القطري للشطرنج، وهشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

النزال الرئيسي الثاني

وفي المنافسات الأخرى فاز المصري عمر الضفراوي بلقب النزال الرئيسي الثاني بعد فوزه على الكويتي عبدالله بوشهري بالضربة القاضية في وزن المتوسطـ، كما فاز التونسي مهدي سعدي على الأردني جلال الدعجة، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

وفي نزال مؤجل من الدولية، تمكن الكوري الجنوبي تاي كيون كيم من الفوز على الفلبيني سي جي دي بالضربة القاضية في الوزن الحر، وفي نزال السيدات، تغلبت الكويتية ايمان المضف على المصرية هاجر رجب في وزن الريشة.

وعبر البطل اللبناني عمران شعبان عن سعادته بالفوز الصعب الذي حققه على حامل لقب النسخة الماضية بعد مواجهة قوية، وقال إن توجيهات مدربه كانت من أهم أسباب تحقيق اللقب، وأثنى شعبان على التنظيم الاحترافي والحضور الجماهيري الكبير لفعاليات البطولة، والمستويات المتطورة من المشاركين، مضيفاً أن الأجواء كانت محفزة للوصول إلى هذه النهاية الجيدة للجميع.

تأكيد

من جهته أكد فؤاد درويش أن الانطلاقة القوية لبطولة محاربي الإمارات في نسختيها العربية والدولية تتوج الجهود الكبيرة التي بذلت من منظومة العمل، وقال: سعداء للغاية بما تحقق في هذه النسخة بالحضور المتميز على كافة المستويات، ونتطلع إلى الأفضل دائماً لترسيخ ريادة دولة الإمارات ومكانة إمارة أبوظبي العالمية في تنظيم واستضافة الفعاليات الرياضية المختلفة)).

بدوره قال المقاتل العالمي والفنان الكندي جورج سانت بيير: فخور بما شاهدته في أبوظبي من منازلات قوية والشغف الكبير من الجميع بمتابعة المنافسات، وأبوظبي تقدم للجميع حدثاً كبيراً يستحق الاهتمام، والشيء المؤكد أن هذه الرياضة تحظى بتقدير كبير، كما أن الرياضة بشكل عام مهمة لصحة الجميع.

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