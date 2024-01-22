جفارديول: معسكر مانشستر سيتي في أبوظبي رائع

وصف الكرواتي جوسكو جفارديول لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي معسكر ((السماوي)) في العاصمة الإماراتية أبوظبي بأنه (( رائع واستعداد جيد لما تبقى من الموسم))، مؤكداً أن الأجواء في الإمارات جميلة في الوقت الحالي، والفريق استغل المعسكر التدريبي بشكل جيد قبل العودة للمباريات مجدداً.

واختتم مانشستر سيتي معسكره التدريبي الذي خاضه في أبوظبي لعدة أيام، إذ يعود الفريق اليوم إلى مدينة مانشستر لاستكمال تحضيراته استعداداً لمواجهة توتنهام يوم 27 يناير الجاري في كأس الاتحاد الإنجليزي.

أجواء

وقال جفارديول على هامش تدريبات الفريق في معسكر أبوظبي:((من الجيد أن آتي إلى الإمارات، فقد كنت هنا في أبوظبي الموسم الماضي أيضاً، والأجواء أكثر من رائعة في الوقت الحالي، والمعسكر استعداد جيد لما تبقى من الموسم)).

وأقيمت تدريبات مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا في ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، وشهد تدريبات الفريق، معالي خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، الذي حرص على التواجد وحضور مران الفريق، أمس.

تألق

وأكد جفارديول أنه يستمتع باللعب مع مانشستر سيتي، وكل شيء يسير على ما يرام منذ انضمامه للفريق صيف العام الماضي، كأغلى صفقة مدافع في التاريخ، مضيفاً:((ألعب بجانب أفضل اللاعبين، والمجموعة بالكامل داخل الفريق تساعد على التألق، وهذا هو المهم، كل تأكيد الموسم لا يزال طويلاً، ونأمل أن نحصد العديد من البطولات هذا الموسم)).

وعن قدرة الفريق على تحقيق الإنجاز التاريخي الذي حققه الموسم الماضي، أوضح:((نحن مانشستر سيتي وهدفنا كالعادة أن نكون دائماً في المقدمة ونحصد أكبر عدد من البطولات، كلاعب جديد في الفريق أريد بالطبع أن أتوج مع))السماوي((بالألقاب مثلما حدث الموسم الماضي الذي شهد خماسية تاريخية)).

وأبدى جفارديول سعادته باللعب تحت قيادة الإسباني بيب غوارديولا مدرب الفريق، مشيراً إلى أن ((غوارديولا يركز على تطوير كل اللاعبين، وينجح في إخراج أفضل ما في كل لاعب ورفع مستواه الفني، وسعيد بأنه مدربي، وأتعلم منه أشياء كثيرة)).

وأوضح أن فوز مانشستر سيتي بأغلب جوائز غلوب سوكر دبي الأسبوع الماضي أمر في غاية الأهمية بالنسبة للنادي وللاعبين، معرباً عن سعادته بأنه كان جزءاً من الاحتفال العالمي ودعم زملائه وأعضاء الفريق الذين توجوا بجوائز غلوب سوكر.

وشدد المدافع الكرواتي على أن الأندية الكبيرة تعرف كيفية التعامل مع ضغط البطولات المطالبة بالمنافسة عليها، وهو ما يحدث في مانشستر سيتي، وقال:((إذا كنت تريد أن تصبح الأفضل يجب عليك التعامل باحترافية مع الضغوطات، وهو أمر طبيعي في كرة القدم، والضغوطات ليست مشكلة بالنسبة لي كلاعب، فقط الفرق الأفضل وهي من تعرف جيداً الاستفادة منها)).

أصدقاء

وأكد جفارديول أن ماتيو كوفاسيتش أقرب أصدقائه في الفريق ويساعده كذلك على التأقلم في الدوري الإنجليزي بعد انضمامه قادماً من لايبزج الألماني، مشيراً إلى أن الأجواء الإيجابية بين جميع اللاعبين وأعضاء الفريق والجهاز الفني تساعد على التألق.

وختم جفارديول تصريحاته بالحديث عن نجم منتخب مصر، وليفربول، محمد صلاح، مؤكداً أنه واحد من أفضل المهاجمين، وقال:((بالطبع هو لاعب جيد للغاية، تعرض للأسف للإصابة خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية، وهو واحد من أفضل لاعبي العالم ليس فقط في الموسم الحالي ولكن في السنوات الأخيرة)).

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