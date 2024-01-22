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قويض: «ميركاتو الشتاء» مؤثر في جدول ترتيب الدوري

1/22/2024 8:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا المدرب السوري محمد قويض، أندية دوري المحترفين إلى الاستفادة من فترة الميركاتو الشتوي الحالية التي انطلقت أمس وتستمر حتى 21 فبراير المقبل، وذلك بالدقة في اختيارات اللاعبين أصحاب الموهبة والجودة العالية، والعمل على سد النقص الذي تعاني منه الفرق، للعودة القوية عقب استئناف النشاط.

وقال قويض، في حديث لـ ((البيان))، إن الميركاتو الشتوي مؤثر ويمكنه إعادة جدول الترتيب من جديد بتغيير مراكز الفرق وقال: النادي الذي يستثمر فترة التعاقدات بصفقات ناجحة سواء على مستوى العناصر المحلية أو الأجنبية يمكنه أن يحسن موقعه ويتقدم في جدول الترتيب حسب الطموح الذي يلعب من أجله.

وأشار قويض إلى أن الميركاتو يهم قسمين في أندية الدوري وأضاف: المجموعة الأولى التي تلعب بهدف التتويج باللقب، والمجموعة الثانية التي تنافس لأجل البقاء، أما الفرق التي تحتل مراكز الوسط وضمنت الابتعاد عن شبح الهبوط بشكل كبير فإنها لا تركز كثيراً مع الميركاتو وتعتمد على تغيير محدود.

6 أندية

وأكد مدرب الظفرة الأسبق إلى أن 6 من أندية المقدمة يمكنها أن تنافس على الفوز باللقب حال أبرمت صفقات مميزة وقال: مشوار الدوري مازال طويلاً وبه 14 جولة متبقية، أي أكثر من عدد الجولات السابقة، وقد تابعنا في الكثير من المواسم أن نتائج جولة أو جولتين يمكن أن تحيي آمال فرق في الفوز بالبطولة، لذلك أعتقد أن الصراع على نيل لقب البطولة مفتوح أمام أندية النصف الأول التي تلعب دائماً بهدف بلوغ منصات التتويج، لكن هذه الأندية تحتاج إلى دعم جيد بعناصر لديها القدرة على الإضافة، حتى الوصل متصدر المنافسة أرى أن اعتماده على كونه في الصدارة يشكل خطراً عليه لأنه في حاجة إلى إضافة وجوه جديدة في صفوفه تغطي النقص الذي يعاني منه، وإذا نجح في هذه المهمة سيكون بإمكانه المحافظة على صدارته والتتويج باللقب.

وأشار المدرب السوري إلى أن حتا والإمارات أكثر المهددين بالهبوط من المنافسة بحكم ترتيبهما في جدول الدوري ولكنهما، حسب قوله، يمتلكان فرصة كبيرة لإحداث تغيير إيجابي يحول نتائجهما السلبية السابقة إلى انتصارات، ذاكراً أن الفريقين يحتاجان إلى عدد كبير من الصفقات الجديدة والجيدة حتى يحافظا على تواجدهما في البطولة. وأكد قويض أن الأندية التي لن تنجح في استثمار الميركاتو ، سيكون مصيرها التراجع، لأن المنافسين سيكونون أكثر قوة بعد التعديلات وهذا ما يجعل دائماً مباريات النصف الثاني أقوى .

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