Tuesday, 23 January 2024 06:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


آلان: أتطلع للبقاء في الوحدة وأنتظر عرض التجديد

1/22/2024 8:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفى البرازيلي آلان ماركيز نجم خط وسط الوحدة ما تردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف ((العنابي)) خلال فترة الانتقالات الشتوية أو عدم رغبته في التجديد بانتهاء عقده الذي ينتهي الموسم الحالي، مؤكداً أنه يريد البقاء في الوحدة ولكنه في الوقت نفسه ينتظر عرض الوحدة من أجل التجديد مع الفريق.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات جادة مع آلان من أجل الحصول على خدماته عقب نهاية عقده مع الوحدة بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، أو إمكانية انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع دفع مبلغ لـ ((العنابي)).

واعترف آلان بتلقيه عروضاً من عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وكشف عن أنه ينتظر ماذا سيحدث بخصوص مستقبله خاصة وأنه يركز حالياً في عمله مع الوحدة من أجل العودة للمنافسات المحلية عقب نهاية التوقف الدولي.

وقال آلان لـ ((البيان)):((نعم تلقيت بعض العروض من عدد من الأندية التي تواصلت مع وكيل أعمالي، ولكني أركز حالياً في تدريباتي مع الوحدة)).

رغبة

وأضاف:((بالطبع أريد البقاء مع الوحدة، وأحب التواجد هنا مع النادي الذي أشعر فيه بالراحة، ولكني أنتظر أن يقدم لي النادي عرض التجديد وبعدها سننظر ماذا سيحدث)).

وحول ما إذا كان بدأ مناقشاته مع إدارة العنابي من أجل الاستمرار لمواسم أخرى، أوضح:((أنتظر مفاوضات التجديد مع النادي، وأتمنى أن نتوصل إلى اتفاق، وأقول لجمهور الوحدة إنني أيضاً أريد البقاء والاستمرار مع الفريق)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN22012024000110011019ID1107753665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث