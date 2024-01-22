آلان: أتطلع للبقاء في الوحدة وأنتظر عرض التجديد

نفى البرازيلي آلان ماركيز نجم خط وسط الوحدة ما تردد عن رغبته في الرحيل عن صفوف ((العنابي)) خلال فترة الانتقالات الشتوية أو عدم رغبته في التجديد بانتهاء عقده الذي ينتهي الموسم الحالي، مؤكداً أنه يريد البقاء في الوحدة ولكنه في الوقت نفسه ينتظر عرض الوحدة من أجل التجديد مع الفريق.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت أن نادي بوتافوغو دخل في مفاوضات جادة مع آلان من أجل الحصول على خدماته عقب نهاية عقده مع الوحدة بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، أو إمكانية انتقال اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع دفع مبلغ لـ ((العنابي)).

واعترف آلان بتلقيه عروضاً من عدد من الأندية خلال الفترة الأخيرة، وكشف عن أنه ينتظر ماذا سيحدث بخصوص مستقبله خاصة وأنه يركز حالياً في عمله مع الوحدة من أجل العودة للمنافسات المحلية عقب نهاية التوقف الدولي.

وقال آلان لـ ((البيان)):((نعم تلقيت بعض العروض من عدد من الأندية التي تواصلت مع وكيل أعمالي، ولكني أركز حالياً في تدريباتي مع الوحدة)).

رغبة

وأضاف:((بالطبع أريد البقاء مع الوحدة، وأحب التواجد هنا مع النادي الذي أشعر فيه بالراحة، ولكني أنتظر أن يقدم لي النادي عرض التجديد وبعدها سننظر ماذا سيحدث)).

وحول ما إذا كان بدأ مناقشاته مع إدارة العنابي من أجل الاستمرار لمواسم أخرى، أوضح:((أنتظر مفاوضات التجديد مع النادي، وأتمنى أن نتوصل إلى اتفاق، وأقول لجمهور الوحدة إنني أيضاً أريد البقاء والاستمرار مع الفريق)).

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