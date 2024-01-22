بدأها المنتخب العراقي عندما أحرز فوزاً مبهراً على المنتخب الياباني بهدفين مقابل هدف، رغم كل الفوارق التي يأتي في مقدمتها التصنيف الدولي، لقد ضرب أسود الرافدين عرض الحائط بكل هذه الفروق الهائلة، ووضعوا الساموراي الياباني في حرج شديد، والسبب يكمن أولاً في التصميم والإرادة، وثانياً في الروح القتالية بأقوى صورها، ثم مدرب بنى خطته على تواجد أكبر اللاعبين سناً وهو أيمن حسين مستغلاً كفاءته العالية في ضربات الرأس محرضاً اللاعبين على استغلالها، وعندما نجحت الخطة، سحب أيمن حسين في الشوط الثاني وأشرك مكانه مدافعاً خامساً، هكذا كان الحال تمازجت فيه أفكار مدرب مع رغبة وقتال وروح وثابة من اللاعبين، فكان الفوز الكبير الذي وضع العراق في صدارة المرشحين بدلاً من اليابان.

ثم جاء الدور على منتخب الأردن ففعل في منتخب كوريا الجنوبية نفس ما فعله العراق في اليابان، لكن الفوز الكبير تحول إلى تعادل في اللحظات الأخيرة، وكان تعادلاً أشبه بالفوز للكوريين، وبهذا العرض الكبير بدأت أيضاً الترشيحات تتجه نحو نشامى الأردن، وهذا حقهم، فمن مثل هذه العروض الكبيرة يولد أبطال لم يكونوا في الحسبان، ومن بعدهما أيضاً سار المنتخب البحريني على نفس الدرب، وكافأته الأقدار بهدف الفوز في آخر دقيقة على منتخب ماليزيا، ورغم الفارق بين ماليزيا وكوريا واليابان، إلا أن قيمته ستكون عالية لأنه كان تحقق في المقام الأول بالسلاح نفسه المعتمد على الرغبة والروح والإصرار، وهي جوانب في غاية الأهمية تقرب الفوارق وأحياناً تلغيها وهو ما حدث.

واليوم يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب إيران في المباراة الثالثة والأخيرة بدوري المجموعات، وهي مباراة حاسمة للأبيض بعد تأهل المنتخب الإيراني إلى دور الـ 16 برصيد 6 نقاط بعد الفوز على فلسطين بالأربعة وبهدف وحيد على هونج كونج.

الأبيض في حاجة للفوز أو التعادل ليمر، أما الخسارة لا قدر الله فهي قد تعيقه، وهذا يتوقف على موقف الآخرين من فرصة صعود أفضل أربعة ثوالث.

كلمة أخيرة

هذا دورك إماراتي لتكمل ملاحم أشقائك العرب: العراقيين والأردنيين والبحرينيين، فلا زال في مخزونك الكثير فهذا يوم إرادة اللاعبين وأفكار مدربهم من خلفهم.