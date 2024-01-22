ومَــن مثـــل فزاع ؟

في منتصف العام الماضي، تم تشخيصي بالمرض الخبيث.

وحينما تلقّيتُ هذا الخبر أوّل مرة انتابني القلق والخوف والحزن معاً، وشدّتني مشاعر متناقضة في شتى الاتجاهات، وتسلّلتْ أسئلةٌ كثيرة لذهني، فالقلبُ يموج بي بجميع الجهات، والعقلُ يُطالبني بالثّبات والتمهّل والاتّزان.

تريّثتُ قليلاً - ولو أنه آنذاك كان القليل دهراً - حتّى يتلاشى ضباب الوسوسة وأعودُ لصوابي وأتّخذ القرار الصحيح.

من أُخبرُ أوّلاً؟ والديَّ؟ أبنائي؟ إخواني وأخواتي؟ رفيقاتي؟ زملائي؟ المسؤولين؟ وكيف أخبرهم؟ أين أذهب؟ ولمن أذهب؟ وماذا سيحدث للمشروعات والأهداف التي نسعى لتحقيقها؟ ومن سيعتني بأبنائي في غيابي؟

تلاشت كل هذه التساؤلات وانزاحت جميع الهموم المتراكمة في لقاء واحد جمعني بسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في بداية مرضي فطمأنني وقال: ((نحن كلنا وياج)). هذه الكلمات كانت بمنزلة جرعة كبيرة من الطاقة الإيجابية التي مدّتني بالقوة والصبر والطمأنينة.

وفي منتصف العلاج، فوجئت بسموه يهاتفني ليطمئن عليّ، وفي هذه المرة قال لي: ((كوني إيجابية، مع إني أقدر أقول من صوتج إنج إيجابية)). هذا الاتّصال كان بمنزلة إعادة شحن وكان أيضاً تذكيراً بعدم الاستسلام والمُضيّ بثبات في مكافحة المرض وتلقي العلاج بكل هدوء وسكينة.

وقبل أيام عُدت لدبي مدة أسبوع حتى يتسنى لي أن أقضي بعض الوقت مع أبنائي، وأيضاً لأقوم بمتابعة بعض الأعمال وحضور بعض الاجتماعات قبل عودتي لإكمال الشوط الأخير من العلاج في الخارج، وذهبت للمكتب بعد غيابٍ دام 7 أشهر من دون أن أخبر الموظفين، وبينما كنت أحضِّر لاجتماعي، فوجئتُ بصوت سمو ولي العهد وبوجوده في المكتب!

هذه الزيارة المفاجئة والكريمة وتواصل سموّه المستمر مع فريق عمله ومتابعته وحرصه - ليس فقط على سير العمل وإنما أيضاً على سلامتنا وسعادتنا - إن دل ذلك على شي فإنما يدل على قائدٍ فذ ببصيرته، قريب بقلبه، عفويّ بحديثه، قوي بملاحظته، فطِن بأسلوبه، وإنسان بكله.

هكذا يُحيطنا قادتنا بلُطفهم وعنايتهم وحبّهم.

فمَن مثل فزاع؟