يقال إن الإنجليز هم أصحاب المثل القائل ((أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً))، وبعيداً عن المالك الحصري للمثل فهو أحد أكثر الأقوال المختلف عليها، حيث ينظر الناس إلى معنى ورمزية التأخير في الحياة بشكل عام من زوايا مختلفة ومتعارضة أحياناً، فإذا قلت لأحدهم وقد تأخرت عليه أكثر مما ينبغي ((المهم أنني أتيت فذلك أفضل من أن لا أصل أبداً))، قد يباغتك بقول لم تكن تتوقعه: لو لم تأتِ لكان أفضل، لأن كل ما كان يجب أن يتم في وقته ضاع بتأخرك عن الموعد!

التأخير ليس فقط في مواعيد العمل والمواعيد الشخصية التي ننتظرها ونعقدها طوال الوقت، كمواعيد لقاء الأصدقاء، والاجتماعات وموعد الطبيب ومواعيد السفر.... فهذه يمكن قبول الأعذار عنها وتمريرها بأقل قدر ممكن من المشادات والغضب، لكن ماذا حين يتأخر أمر في غاية الأهمية والأثر على الشخص، ويظل ينتظره طوال الوقت لكنه لا يأتي، وحين يأتي يكون الوقت قد فات، والرغبة فيه قد انطفأت؟ إن هذا يحصل في مواقف كثيرة حولنا!

يحدث أن ينتظر الموظف المُجد والقدير في عمله فرصة ترقيته التي يستحقها، ويراها تذهب يميناً ويساراً لكنها لا تصل إليه، وحين تتذكره مؤسسته يكون صبره قد نفد واحتمالات فرحه بها واستفادته منها قد تضاءلت إن لم تكن قد تلاشت وفقد الأمل! وكذلك تكريم من يستحق التكريم ممن أفنى عمره وجهده في الارتقاء بنفسه ومؤهلاته وأعطى وأسهم لأجل مجتمعه، لكن لا يلتفت إليه أحد، بينما يرى التكريمات تمنح لكل أحد، فكيف يكون إحساسه وهو الفنان الكبير ذو التاريخ والأثر وقد تم تجاهله سنوات وسنوات، وعندما تم له التكريم جاء وهو بالكاد يستطيع أن يقف على قدميه مستنداً إلى مساعدين يسندونه!

لقد فعلت المملكة العربية السعودية صنيعاً يحسب لها بتكريمها الفنانة القديرة نجاة الصغيرة التي لم تحظَ بهذا التكريم في بلادها للأسف ككثير من الفنانين والأدباء، لكن كم أحزنتني وهي بالكاد تستطيع الوقوف وترزح تحت 83 عاماً.. جميل أن تكرّم لكن أما كان ينبغي أن يكون ذلك مبكراً جداً لتفرح بذلك كما يجب!