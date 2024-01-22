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مشعل ولعبة القط والفأر

1/22/2024 8:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ومن بعد الصرصور جاء الفأر ومن بعده القط.

تلك المرأة التي أحدثت جلبة في المطعم بمدينتها التي يعتقد قادة اليمين المتطرف بأنها آمنة وسكانها مطمئنون، كأنها قدمت لهم تجربة حية ومجانية، لتثبت حالة التوتر التي يعيشها سكان ((تل أبيب))، والخوف الذي ((يعشش)) داخل عقولهم، فهي وإن كانت لا تقصد ذلك قدمت صورة واقعية للحياة وسط الحروب، وكذبت تصريحات نتنياهو وأوهام ((بن غفير))، فالأمن لا يأتي من الدمار، والاطمئنان لا يصنعه القتل، ومن يرهب الآخرين يزرع الرهبة في قلوب قومه.

المهم، أن حكاية الصرصور الذي كان يتجول في المطعم لم تنتهِ بعد، فالمعلومات المتسربة من فرقة التدخل السريع تتحدث عن استكمال التحقيق، فهناك شكوك تدور حول الصرصور، استناداً إلى تركه للرجال الموجودين في المطعم وذهابه مباشرة إلى السيدة، فالمعروف أن السيدات بطباعهن وتركيبتهن الأنثوية لا يتحملن رؤية الزواحف والحشرات، كبرت أم صغرت، وردة فعلهن أدناها صراخ وعويل، وأقصاها الصعود فوق الطاولة أو السقوط مغشياً عليها، فضرب الشك ((مخ)) المحقق، وتساءل إن كان الصرصور حقيقياً، أي من تلك الصراصير التي تخرج من ((البواليع))؟ أم هو من الروبوتات المصغرة التي تدار بالذكاء الاصطناعي؟ فإن كان كذلك لا بد من القبض على الصرصور للتأكد، وحسب الشهود لا تزال فرقة البحث والتحري تبحث عنه!

وحتى تتكشف الأسرار دعونا نذهب إلى خالد مشعل رئيس ((حماس)) المقيم في المنتجعات والذي قال من قبل إن 7 أكتوبر كانت مغامرة مدروسة، إذ أدلى بتصريح جديد، فيه إهانة وقلة احترام لأهل غزة الذين يموتون ظلماً بسبب أفعال تنظيمه، وشبه ما يحدث حالياً بلعبة ((القط والفأر))، وبمعنى أدق ((توم وجيري))، ذلك المسلسل ((الكرتوني))، الذي كان يعرض لتسلية الأطفال، وقد تجنى في هذا القول كثيراً، فأطفال غزة ضحى بهم ((الفأر)) المسمى ((حماس)) ونهشهم ((القط)) الإسرائيلي، وهذا قائد حماس وكبيرهم يجعل من المذابح لعبة يتسلى بها.

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