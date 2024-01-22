متى تقول لا؟

الوقوف على قدميك يمنحك مساحة صغيرة في هذا العالم، لكن الوقوف على مبادئك يمنحك العالم كله.

تقول إحداهن إنها قابلت المدير المساعد الأجنبي في إحدى المؤسسات التدريبية، الذي يبدو عليه أنه ناجح واجتماعي من الطراز الأول، ومهتم بنجاح المتدربين بشكل لافت، لم يخطر ببال أي أحد آنذاك غير الظاهر الإيجابي أو بالأحرى القناع الإيجابي الزائف حتى شعرت تلك السيدة من موقف واحد أن ذلك المدير الأجنبي ليس كما يزعم، فحين انضمت إلى المؤسسة كونها مدربة طلب منها تقديم دورات كثيرة متعلقة بأصحاب الهمم، والتي تعد خارج إطار مجالها وتخصصها، لرغبته في زيادة عدد المشاركين والأرباح.

لقد كان هذا الموقف على وجه الخصوص بمثابة القشة، التي قصمت ظهر البعير، فبلا شك لن تخالف القانون، وتتخلى عن مبادئها السامية لترضي أي أحد.

إذا رضيت فعبّر عن رضاك، ولا تصطنع نصف رضا، وإذا رفضت فعبّر عن رفضك، وبيّن للآخرين أين تقف حدودك؛ لأن نصف الرفض هو حتماً قبول.

للأسف، البعض يحرص على إسعاد الآخرين، ونيل رضاهم على حساب أنفسهم ومصلحتهم الشخصية، فلا يستطيعون ببساطة قول كلمة ((لا))، لذا تجدهم في بعض الأحيان يحاولون بشتى الطرق طمس قيمهم وهوياتهم وآرائهم الخاصة، ليشعروا فقط بالانتماء ويكونوا جزءاً من المجموعة، ولكنهم غير مدركين أنهم بذلك قد يخسرون أنفسهم، فيتلاشى تاريخهم برمته، ويخفت بريق سجل نجاحاتهم.

قد تشعر مع إلحاح البعض المستمر بالذنب بشأن الرفض، ولكن تذكر أنه أفضل بكثير من الموافقة على ما يريدون منك فعله بدون قبول حقيقي.

في الواقع لا ضير أن تساعد الآخرين، وتوافقهم الرأي في بعض الأمور، التي تجدها منطقية ومقبولة، بشرط ألا تنسف قيمك ومبادئك، ومن المهم تقييم المواقف بحرص، وبشكل عقلاني من دون فتح الباب على مصراعيه أمام تلاعب واستغلال الآخرين، لتحقيق أهدافهم الخاصة ونواياهم المغرضة.