«وحش الكون مبقاش وحش الكون»

انشغلت وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي بخبر انفصال إحدى الفنانات العربيات عن زوجها الفنان. ومما زاد الاهتمام بحادث الطلاق توقع خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف بوقوعه في لقائها مع المذيع اللبناني نيشان ليلة رأس السنة الميلادية على إحدى القنوات التلفزيونية. الفنانة وضعت حينها مقطع فيديو ليلى عبد اللطيف على حسابها في فيسبوك وعلقت عليه قائلة: ((بلاش إنتي يا ليلى، يا ساتر يا رب))! أما الفنان، الذي كان زوجها، فعلق عليه قائلاً: ((كذب المنجمون ولو صدقوا)). وأضاف: ((لا يعلم الغيب إلا الله.. ولو علمتم الغيب لرضيتم الواقع، وأنا شخصياً لا أهتم بسماع التوقعات سواءٌ في الحياة الشخصية أو العمل)).

إعلان الانفصال كان على شكل خبرٍ وضعته الفنانة على حسابها في ((فيسبوك))، حرصت أن تذكر فيه أن بينها وبين الفنان الذي انفصلت عنه كل الاحترام والتقدير، في حين حرص الفنان على وضع تهنئة للفنانة، التي كانت زوجته، بمناسبة عيد ميلادها، الذي صادف تاريخه يوم إعلان الانفصال رسمياً من قبل الفنانة.

حول أسباب الانفصال انطلقت التوقعات وادعاء معرفة الكواليس وما خلف الكواليس، ونشطت الأخبار التي وصل بعضها إلى القذف الصريح لأحد طرفي العلاقة الزوجية متهماً إياه بالخيانة، الأمر الذي اضطر الطرف الثاني إلى نفي هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، وتصنيفها شائعاتٍ لا أساس لها من الصحة، وكان هذا ضرورياً للحفاظ على الاحترام والتقدير الذي صاحب إعلان الانفصال.

الزواج والطلاق أمور تحدث بين ملايين البشر يومياً في أنحاء المعمورة كلها، لكنها تبقى محصورةً داخل دائرة صاحبي الشأن والأهل والأصدقاء المقربين عادةً، فلماذا يشغل انفصال فنانة عن زوجها أو انفصال فنان عن زوجته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي على هذا النحو الذي يشكل انتهاكاً لخصوصية البشر، حتى لو جاء هذا الإعلان من قبل أحد طرفي العلاقة الزوجية، مثلما حدث في واقعة الانفصال الأخيرة هذه؟

هذا الانكشاف على الحياة الشخصية للبشر، فنانين كانوا أو أناساً عاديين، سمةٌ من سمات العصر الذي نعيشه. يؤيد هذا ما يفعله الكثيرون من مشاركة الآخرين تفاصيل حياتهم الشخصية عبر وسائط التواصل الاجتماعي. هذا النمط من تصرفات البعض تبرره المبالغ المالية الكبيرة التي يحصلون عليها من منصات التواصل الاجتماعي، والتي أعلاها مصدراً للدخل هي منصة ((الأضواء)) على سناب شات، حيث يذكر أحد الناشطين أن أرباحه منها تصل إلى ما يقرب من نصف مليون درهم شهرياً، وهو رقمٌ خياليٌّ بكل المقاييس إذا وضعنا في الاعتبار الجهد الذي يبذله هذا الناشط، أو غيره، مقابل الحصول على مبلغ مثل هذا، بل إن الأمر يأخذنا إلى ((نظام التفاهة)) الذي يمكن أن يكون تفسيراً لما يحدث في عالم المنصات هذا.

في مقدمة كتابه ((نظام التفاهة)) يقول أستاذ الفلسفة والعلوم السياسية في جامعة ((كيبك)) الكندية ألان دونو: ((ما هو جوهر كفاءة الشخص التافه؟ إنه القدرة على التعرف على شخصٍ تافهٍ آخر. معاً، يدعم التافهون بعضهم بعضاً، فيرفع كلٌّ منهم الآخر، لتقع السلطة بيد جماعةٍ تكبر باستمرار، لأن الطيور على أشكالها تقع. ما يهم هنا لا يتعلق بتجنب الغباء، وإنما بالحرص على إحاطته بصور السلطة. إذا كان المظهر الخارجي للغباء لا يشبه التقدم، المهارة، الأمل، أو الرغبة الدائمة في التعديل، فإن أحداً لن يرغب في أن يكون غبياً، كما لاحظ روبرت موسل. كن مرتاحاً في إخفاء أوجه قصورك في سلوكك المعتاد، ادّع دائماً أنك شخصٌ براغماتيٌ، وكن مستعداً للتطوير من نفسك، فالتفاهة لا تعاني من نقصٍ لا بالقدرة ولا بالكفاءة)).

طلاق الفنانين ربما يشكل لدى البعض خبراً غير عادي، لكنه من الناحية المنطقية خبرٌ عاديٌ مِثلُه مِثلُ خبرِ طلاق أي زوجين في الدنيا، فليس صحيحاً أن ((وحش الكون مبقاش وحش الكون)) لمجرد وقوع الطلاق، مثلما قال الإعلامي المصري تامر أمين معلقاً على خبر الانفصال، في إشارةٍ إلى الاسم الذي كان الفنان قد أطلقه على الفنانة أثناء زواجهما، مستمداً إياه من عبارة وردت في مسلسلٍ كانا قد تقاسما بطولته قبل الانفصال.