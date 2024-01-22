هل سيحتفظ «مودي» بزعامة الهند للمرة الثالثة؟

مع احتفالات الهند هذا الشهر بمرور ثلاثة أرباع القرن على إعلان الجمهورية في السادس والعشرين من يناير من سنة 1950، يتردد سؤال ((هل سيحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الحكومة ناريندرا مودي بالسلطة للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في مايو من العام الجاري؟

كل المؤشرات تفيد بأن مودي سيفعلها مرة أخرى وسيفوز وسيواصل زعامته للهند التي بدأها في سنة 2014، مستفيداً من غياب منافس قوي، وتشتت الأحزاب الهندية الأخرى، ناهيك عن تعويله على الإنجازات التي حققها لبلاده في السنوات الماضية، فمنافسه التقليدي على الزعامة ممثلاً في راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض تعرض للطرد من البرلمان الاتحادي في مارس من العام الماضي بعد إدانته بتهم التشهير.

وعلى الرغم من أن المحكمة الفيدرالية العليا برأته وأعادته إلى مقعده، فإنه تعرض لمهانة جعلت أتباعه ينظرون إليه أنه قائد ضعيف.

ولئن شكل طرد غاندي من البرلمان تحفيزاً للمعارضة المنقسمة على توحيد صفوفها عبر تشكيل جبهة معارضة موحدة، إلا أن هذا التحالف فشل في الثبات، بدليل هزيمته في الانتخابات التشريعية المحلية على مستوى الولايات في نوفمبر الماضي، إذ خسر في ثلاث ولايات شمالية مهمة لأن حزب المؤتمر رفض تقاسم المقاعد مع حلفائه المفترضين، ولم يحقق سوى نجاح ضئيل تمثل في استعادة ولاية كارناتاكا الجنوبية من غريمه (بهاراتيا جاناتا) وفوزه بحكم ولاية تيلانغانا الصغيرة في جنوبي البلاد أيضاً، أما الإنجازات التي تشفع لمودي بحصد أصوات الهنود والبقاء في السلطة فكثيرة، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الخارجي، ويكفي دليلاً أن حزب بهاراتيا جاناتا فاز بمعظم انتخابات الولايات في سنة 2023.

وإذا ما دخلنا في التفصيلات نجد أنه نجح في تحقيق صيت فضائي لبلاده بإنزال مركبة هندية على سطح القمر لأول مرة في تاريخ البلاد، وأكد طموح الهند إلى منافسة الصين اقتصادياً بتحقيق أرقام عالية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن منافستها لمبادرة الحزام والطريق الصينية بنجاحها في إقناع الولايات المتحدة ودول شرق أوسطية أخرى بإطلاق مشروع طريق تجاري جديد يربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط، وأما على صعيد السياسات والشؤون الخارجية فقد نجح مودي في وضع بلاده في بؤرة الأحداث العالمية عبر موازنة تحالفاتها مع القوى العالمية والإقليمية المتنافسة، ويشهد على ذلك توقيع الهند اتفاقية تعاون دفاعي تاريخية مع الولايات المتحدة في يونيو المنصرم من جهة، واستضافتها في الشهر التالي اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون التي تعد تكتلاً أسسته وتقوده الصين من جهة أخرى، ودورها السياسي المؤثر في مجموعة ((بريكس)) التي تضم أقطاراً ليست على ود مع واشنطن مثل روسيا والصين من جهة ثالثة، واستضافتها الناجحة لقمة مجموعة العشرين في سبتمبر من سنة 2023 من جهة رابعة، علاوة على احتفاظها بعلاقات تعاون وشراكة وطيدة مع القوى الإقليمية الكبرى مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وجملة القول إن الطريق سالك أمام مودي لتكرار ما فعله في الانتخابات العامة في سنتي 2014 و2019، ما لم يحدث طارئ يقلب الموازين لغير مصلحته.

وعلى حين يؤكد المراقبون هذا، تبني أحزاب المعارضة الهندية، وفي مقدمتها حزب المؤتمر الوطني، آمالها في هزيمة بهاراتيا جاناتا وزعيمه مودي على إجراءات نسبت لإدارته وأثارت سخطاً ضده من قبل الرأي العام الهندي مثل اتهام كندا والولايات المتحدة للهند بملاحقة واغتيال النشطاء السيخ في الشتات من أولئك الساعين إلى إقامة دولة منفصلة عن الهند في ولاية البنجاب باسم خالستان، ومثل تعريض القوة الهندية الناعمة للخطر عبر سياسة حظر صادرات الأرز التي بررتها حكومة مودي بمخاوفها من ارتفاع أسعارها في الداخل، ومثل محاولة إسقاط اسم الهند لمصلحة الاسم السنسكريتي القديم بهارات (على الرغم من اعتراف الدستور بكلا الاسمين)، ناهيك عن مزاعم بتعرض مستخدمي الإنترنت والفنانين ورموز المجتمع المدني إلى ضغوط لمنعهم من التعبير عن آرائهم، ولا سيما في ولاية جامو وكشمير التي ألغت الحكومة ما كانت تتمتع به سابقاً من استقلال ذاتي.