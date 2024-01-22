تنتابنا أحياناً كثيرة حالة من الإرهاق الذهني، نشعر معها بالتشتت وعدم القدرة على مواصلة التفكير، وبعدم الرغبة في تنفيذ أي من المهام الملقاة على عاتقنا، معها قد نتوقف عن القراءة وينخفض مستوى الأداء في حياتنا المهنية، هذه الحالة ليست نادرة وإنما تتكرر بين الفينة والأخرى في يومياتنا، إذ تشكل إشارة إلى إصابتنا بـ((التعب العقلي)) أو ((الاستنزاف العقلي)) ومن صورها الشائعة فقدان الشغف تجاه ما نقوم به، بغض النظر عن المجالات التي نعمل فيها.

((التعب العقلي)) يمكن وصفه بظاهرة طبيعية تحدث مع الإنسان، تتجلى كثيراً حينما يرهق عقله بنشاط معرفي وقتاً طويلاً، الأمر الذي يعني عدم قدرته على الاستمرار في الإنتاج أو إنجاز المهام، سواء كانت ذهنية أو بدنية، ومع تكرار حدوث هذا التعب بشكل يومي، قد يتحول إلى حالة مزمنة يحتاج فيها الفرد إلى الراحة والتأمل وإعادة تصنيف أهدافه وتوضيح خطواته ليتمكن من إعادة شحن نفسه بالطاقة التي يحتاجها.

معظم البحوث أشارت إلى تأثيرات الإرهاق الذهني في النفس، وكشفت أن معظم الناس في أنحاء العالم يعانون علامات التعب الذهني بسبب ضغوط الحياة ومتطلباتها، ومحاولة مواكبة كل جديد فيها، والتكيف مع قفزاتها الواسعة، وقد يؤدي ذلك إلى جعل إدارة التوتر عملية صعبة، ولكن يمكن تجاوز هذه الحالة عبر القيام بمجموعة من الإجراءات المضادة التي تساعد على خلق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، والحرص على ترك ضغوط العمل ضمن جدران المكاتب وعدم اصطحابها إلى البيت، والاستمتاع بجوانب الحياة الأخرى، وممارسة الرياضة لتعزيز الصحة العقلية والنفسية وعدم الإصابة بالوهن الداخلي، وممارسة التأمل والقراءة والحصول على فترات راحة صغيرة من شأنها تحفيز الذهن على إعادة التركيز مجدداً في طبيعة الأعمال التي ننفذها، فضلاً عن إعادة صوغ الأهداف بطريقة جديدة لضمان استدامة الشغف.

مسار:

الهدوء في اتخاذ القرارات والتوازن في الحياة من أهم طرائق تجنب الإرهاق الذهني