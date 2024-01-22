بعد 40 عاماً على «ماك».. هل تقتحم «أبل» عصر الذكاء الاصطناعي

بعد 40 عاماً على إطلاقه ثورة أجهزة الكمبيوتر الشخصية، يكتسب ((ماك)) شعبية تتجاوز محبي ((أبل))، فيما تواجه الشركة الأمريكية العملاقة تحديات للتكيف مع زمن الذكاء الاصطناعي تحت طائلة الدخول في طي النسيان.

فقد أطلقت ((أبل)) ماكنتوش في عام 1984، مع إعلان تلفزيوني محفور في الذاكرة صُوّر فيه الجهاز كأداة للتمرد ضد أنظمة سياسية تتحكم بالشعوب.

وقد نال كمبيوتر ((ماك)) إعجاب المستهلكين بفضل ميزات اعتُبرت ثورية في تلك الحقبة لناحية سهولة الاستخدام، مثل واجهته الرسومية والصور القابلة للنقر ووجود فأرة.

وقال مدير الأبحاث في مجموعة ((فيوتشرم)) أوليفييه بلانشار إن ((تأثير أجهزة ماك هائل))، مضيفاً ((لقد حاولت كل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والشخصية تقليد ماك ونجاحه)). أصبحت أجهزة Mac الكمبيوترات المفضلة، ليس فقط لمحبي أبل، ولكن أيضاً للفنانين وصانعي الأفلام وغيرهم من المبدعين المحترفين.

وقال داغ سبايسر من متحف تاريخ الكمبيوتر في سيليكون فالي، الذي ينظم معرضاً بمناسبة هذه الذكرى ((إن الشركة ركزت ((منذ أول إعلان تجاري (لجهاز ماك) سنة 1984 على فكرة التمرد ومحاربة النظام للتسويق لمنتجها)).

وشهد السوق انتعاشاً في الفترة الأخيرة وفق المحللين مع اللجوء المتزايد إلى العمل من بُعد، وأيضاً الاهتمام الملحوظ بالآلات القادرة على إدارة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي.

وأضاف ((أجهزة الكمبيوتر الشخصية على وشك أن تصبح أكثر قوة وأسهل في الاستخدام، ما يضع إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي شهدناها في مجال الحوسبة السحابية (على الخوادم) مباشرة بيد المستخدم)).