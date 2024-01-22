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ديسانتيس ينسحب من سباق الرئاسة ويدعم ترامب

1/22/2024 8:01:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية رون ديسانتيس، انسحابه من السباق الانتخابي، ودعمه الرئيس السابق دونالد ترامب، لنيل تذكرة الترشح عن الحزب الجمهوري.

وقال ديسانتيس: ((إذا كان هناك أي شيء يمكنني فعله، للوصول إلى نتيجة مختلفة، أن أقوم بالمزيد من الجولات الانتخابية، أو أن أجري المزيد من المقابلات، كنت لأفعل ذلك، ولكن لا يمكنني أن أطلب من مؤيدينا أن يتطوعوا بوقتهم، وأن يتبرعوا بمواردهم، إذا لم يكن لدي مسار واضح للفوز، ولهذا، أنا أعلن تعليق حملتي الانتخابية)).

وعود

وبشأن دعمه لترامب، قال ديسانتيس: ((أنا فخور بأنني أوفيت بـ100 % من وعودي، ولن أتوقف الآن. من الواضح أن أغلبية المصوتين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ترغب في منح ترامب فرصة أخرى)).

وتابع: ((وقعت تعهداً بأن أدعم المرشح الجمهوري، وسوف أوفي بهذا العهد. لديه دعمي، لأننا لا يمكننا العودة إلى الحرس الجمهوري القديم، أو نسخة قديمة معاد تعبئتها من جديد في شكل أكثر قبولاً من مصالح الشركات الكبرى التي تمثلها نيكي هيلي)).

وقالت مصادر لشبكة ((سي ان ان))، إن ترامب لم يكن يعلم أن حاكم فلوريدا سيعلن دعمه له. وذكر مصدران بحملة ترمب، أن لا ديسانتيس ولا كبار مساعديه، أبلغوا الحملة بنيتهم إعلان دعمه.

وقال أحد كبار المتبرعين لحملة ديسانتيس الانتخابية إن قرار حاكم فلوريدا الانسحاب من السباق، جاء بعد أيام من المحادثات مع كبار المتبرعين المحافظين. وأضاف أنه أصبح واضحاً، عبر نهاية الأسبوع الماضي، أن ديسانتيس لم يعد لديه سبب معقول، أو الدعم المالي لمواصلة حملته.

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