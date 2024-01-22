أقارب المحتجزين بغزة يقتحمون الكنيست الإسرائيلي

اقتحمت مجموعة من أقارب المحتجزين الإسرائيليين في غزة، اجتماعاً للجنة في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقدس أمس، مطالبين النواب ببذل مزيد من الجهد لمحاولة إطلاق سراح ذويهم.

ورفعت امرأة صوراً لثلاثة من أفراد أسرتها كانوا بين 253 شخصاً احتُجزوا في هجوم السابع من أكتوبر، ولا يزال منهم نحو 130 في غزة. وقالت محتجة وهي تبكي بعد أن دخلت إلى جلسة نقاش اللجنة المالية في الكنيست ((أتمنى أن يعود واحد فقط على قيد الحياة، واحد من ثلاثة!)).

ورفع متظاهرون آخرون يرتدون قمصاناً سوداء لافتات كُتب عليها ((لن تجلسوا هنا بينما يموتون هناك)). وهتفوا ((أطلقوا سراحهم الآن، الآن، الآن!)).

ويعتصم متظاهرون أيضاً أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على الساحل وكذلك أمام مبنى الكنيست. وقال إيلي ستيفي، الذي يُحتجز ابنه عيدان في غزة، ((لن نتركه حتى يعود الرهائن)).

وإلى جانب المسيرات المنتظمة في عطلة نهاية الأسبوع، التي تطالب بالإفراج عن الرهائن في الأسابيع الأخيرة، بدأت أخرى تطالب بإجراء انتخابات قد تطيح بالحكومة المنتمية إلى اليمين المتطرف. وتظاهر ألوف في تل أبيب وحيفا والقدس ليل السبت، مطالبين بإجراء انتخابات.

ونظم منتدى عائلات الرهائن وقفة احتجاجية أمام منزل نتانياهو في شارع عزة (غزة بالعبرية) في القدس، دعوا فيها إلى إتمام صفقة التبادل. ونقل مكتب نتانياهو عنه قوله لعائلات الأسرى ((لا يوجد اقتراح جدي من حماس. هذا (التكهن) غير صحيح. أقول هذا بكل وضوح لأن هناك الكثير من التصريحات غير الصحيحة التي تؤلمكم بالتأكيد)).

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