ألمانيا تعفي الإسرائيليين من تصريح الإقامة

قالت وزارة الداخلية الألمانية أمس، إن الإسرائيليين المقيمين في ألمانيا يمكنهم البقاء حتى 26 أبريل من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد الإقامة التي يتمتعون بها من دون تأشيرة.

يأتي هذا على خلفية الصراع الدائر في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

ويمكن للإسرائيليين البقاء في ألمانيا 90 يوماً من دون تأشيرة. وذكرت الوزارة أنه في الفترة من 26 يناير وحتى 26 أبريل سيتم إعفاؤهم وفقاً للإجراء الجديد من شرط الحصول على تصريح إقامة للبقاء في البلاد.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ((سنتيح للمواطنين الإسرائيليين البقاء في ألمانيا ثلاثة أشهر أخرى من دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة. وهذه مساعدة عملية للأفراد الذين نريد دعمهم في هذه الظروف الصعبة)).

يأتي ذلك في أعقاب، التقرير الذي نشرته ((دير شبيغل)) الأسبوع الماضي، والذي أفادت فيه بأن الحكومة الألمانية تدرس إمكان تزويد إسرائيل ذخائر دبابات لمعاونتها في الحرب ضد حركة ((حماس)) في قطاع غزة، موضحة أن الإدارات الألمانية المعنية وافقت من ناحية المبدأ على تلبية طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكذلك جاء ذلك بعدما رفضت ألمانيا في وقت سابق، الاتهامات التي وجهتها جنوب إفريقيا لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، بارتكاب ((إبادة جماعية)) ضد الفلسطينيين في غزة.

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