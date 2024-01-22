الكرملين يتهم كييف بضرب محطة غاز قرب سانت بطرسبرغ

اتهم الكرملين، أمس، أوكرانيا، بضرب محطة للغاز في ميناء أوست لوغا على الجانب الروسي من بحر البلطيق، قرب سانت بطرسبرغ، ما أدى إلى نشوب حريق كبير فيها، في وقت أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تدمير 8 طائرات روسية دون طيار كانت تحلّق في مهمات قتالية خلال الساعات الأخيرة.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين، ردّاً على سؤال حول الحريق: ((يواصل نظام كييف إظهار وجهه الوحشي بضرب بنى تحتية مدنية))، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)). كما اتهم بيسكوف كييف بالقصف الذي تعرضت له، أول من أمس، مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة موسكو في شرق أوكرانيا، مندّداً بما وصفه بأنه ((عمل ..همجيّ)) أوقع 27 قتيلاً.

كما قال الناطق باسم الكرملين إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة التي تشمل الدفاعات الجوية بعد ما يشتبه بأنه هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على محطة روسية لتصدير الوقود.

واندلع حريق كبير، ليل السبت - الأحد، في محطة للغاز بميناء أوست لوغا على بحر البلطيق الروسي تسبَّب به ((عامل خارجي))، وفق ما أفادت شركة ((نوفاتك)) التي تُعدّ من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المُسال في روسيا.

وفي السياق، أعلن نائب مدير الإدارة العامة لحماية النظام العام في وزارة الداخلية الروسية، ستانيسلاف كوليسنيك، عن إجلاء أكثر من 2800 طفل من مقاطعة بيلغورود بعد القصف الأوكراني الأخير للمنطقة.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أمس، أن قوات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 8 طائرات روسية بدون طيار كانت تحلق في مهمات قتالية خلال الساعات الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء ((يوكرين فورم)) الأوكرانية الرسمية عن الهيئة قولها - في بيان - ((هاجم الجيش الروسي أراضي أوكرانيا بـ8 طائرات بدون طيار هجومية من منطقة بريمورسكو-أختارسك بروسيا، مع ذلك دمرت وحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية والمكونات الأخرى لقوات الدفاع الأوكرانية داخل أقاليم ميكولايف وخيرسون ودنيبرو وكيروفوهراد جميع الطائرات الثماني)).

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