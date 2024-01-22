غالانت يؤكد الاستمرار بمهاجمة جنوب لبنان

أعلنت إسرائيل أنها لن تتوقف عن مهاجمة لبنان حتى لو أوقف حزب الله هجماته، حيث استمرت أمس عمليات القصف المتبادل والجارية منذ 8 أكتوبر الماضي.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، استمرار العمليات العسكرية على الحدود مع لبنان. خلال لقاء في تل أبيب مع نظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، أوضح غالانت أنه حتى إذا توقف حزب الله عن إطلاق النار، لن توقف إسرائيل أعمالها العسكرية.

وقال غالانت إن الحرب في الشمال ستكون قاسية على إسرائيل، لكنها ستكون مدمرة لـ ((حزب الله)) ولبنان. ورفض غالانت مبادرة وقف إطلاق النار المقترحة من ضباط الجيش الإسرائيلي. وكان ((حزب الله)) أعلن في بيان عن استهدافه، أمس، قوّة من الجمع الحربي الإسرائيلي في مرتفع ((أبو دجاج)). وكان أعلن في بيانين سابقين استهداف قوة إسرائيلية في محيط ((ثكنة زرعيت)) بالأسلحة الصاروخية، قائلاً إنها كانت تحضر لعمل عسكري على الأراضي اللبنانية.

وأكد استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في موقع ((الراهب)). في الوقت ذاته، نعى الحزب عنصرين من عناصره، هما علي سعيد يحيى، من بلدة ((الطيبة))، وسامح أسعد أسعد، من بلدة ((كفركلا)) التي تعرضت أمس لقصف فوسفوري.

وقصفت مسيرة إسرائيلية غرفة سكنية في بلدة ((الوزاني)) من دون تسجيل إصابات. وقصف الطيران والمدفعية الإسرائيلية بلدات مارون الرأس وحولا والطيبة وطيرحرفا ومروحين ويارين والبستان، وميس الجبل ودير ميماس)) و((سهل مرجعيون)) بين بلدتي الخيام وبرج الملوك، وشيحين حيث استهدف الطيران منزلاً مؤلفاً من طبقتين، ودمره بالكامل.

وتسببت غارة جوية على بلدة الطيبة بأضرار كبيرة في مدرسة ثانوية، وقد نجا مديرها وأفراد الهيئة التعليمية من القصف. وارتفعت حصيلة القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر إلى مئتي قتيل على الأقل، بينهم 146 مقاتلاً من حزب الله. ومن بين القتلى 25 مدنياً، ضمنهم 3 صحافيين ومسعفان، إضافة إلى عنصر في الجيش اللبناني و20 مقاتلاً موزعين مناصفة بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس.

ولا تشمل حصيلة القتلى هذه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مع ستة من رفاقه الشهر الحالي بضربة جوية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وإلى جانب القتلى في جنوب لبنان، نعى حزب الله 16 مقاتلاً قال إنهم قضوا بنيران إسرائيلية في سوريا منذ بدء الحرب على غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز