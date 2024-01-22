خان يونس تشهد الفصل الأعنف منذ بدء الحرب

في اليوم الثامن بعد المئة للحرب على غزة، شهدت مدينة خان يونس جنوب القطاع أمس، قصفاً ودماراً وقتالاً هو الأعنف منذ بداية العام، بل منذ بداية الحرب، وفق توصيف بعض السكان.

وتوغلت القوات الإسرائيلية في عمق غربي المدينة، واقتحمت مستشفى وفرضت حصاراً على مستشفى آخر، وتقدمت القوات للمرة الأولى في منطقة المواصي الساحلية، غربي المدينة، التي طلب الجيش المدنيين بالنزوح إليها باعتبارها منطقة آمنة. وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن القوات اقتحمت مستشفى الخير واعتقلت الطاقم الطبي. وأضاف إن 50 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الليل في المدينة. وقال إن الاحتلال يمنع تحرك سيارات الإسعاف لانتشال القتلى والجرحى غربي خان يونس.

وقال أحد أفراد الطاقم الطبي في مستشفى ناصر إن السكان محاصرون بالقرب من بلدة المواصي وفي مستشفى الأمل وجامعة الأقصى، وإن الناس يأتون بالقتلى والجرحى على عربات تجرها حمير. وروى سكان أن القصف الجوي والبري والبحري كان الأكثر كثافة في جنوبي غزة منذ بدء الحرب في أكتوبر مع توغل الدبابات الإسرائيلية عبر المدينة من الشرق إلى المناطق الساحلية. وأظهرت مقاطع مصورة التُقطت من بعيد مدنيين متفرقين يتجولون في منطقة مهجورة ولكنها مزدحمة بخيام وملابس معلقة على حبال، بينما تدوي أصوات إطلاق النار وتتصاعد أعمدة دخان في السماء.

مستشفى ناصر

وفي مستشفى ناصر، الرئيس الوحيد الذي ما زال من الممكن الوصول إليه في المدينة، وهو الأكبر الذي لا يزال يعمل في غزة، قال شهود إن قسم الحالات المستعجلة مكتظ بالجرحى الذين يعالجون على الأرض وفي الممرات. وبكى أقارب كانوا يحيطون بأطفال صغار حيث يُعالج بضعة منهم على سرير واحد.

وحفر رجال قبوراً داخل أراضي المستشفى لأنه لم يعد من الآمن الخروج إلى المقبرة. وقالت السلطات إن 40 شخصاً دفنوا في أرض المستشفى.

وأفاد شهود عيان بأن محيط المستشفى والمناطق المجاورة لجامعة الأقصى والمناطق الغربية للمدينة، تشهد قصفاً عنيفاً من الطائرات الحربية والمدفعية الإسرائيلية، إلى جانب اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الإسرائيلي الذي توغل في تلك المناطق وعناصر من الفصائل الفلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه فقد الاتصال بموظفيه في مستشفى الأمل التابع له في المدينة، القاعدة الرئيسة لوكالة الإنقاذ، حيث تتوقف الدبابات الإسرائيلية بالخارج.

دمار وأضرار

وأسفر القصف الإسرائيلي بالطائرات والمدفعية على خان يونس عن تدمير عدة مبانٍ سكنية وتضرر العديد من الشوارع والطرقات، ما أدى إلى وقوع دمار واسع النطاق في المنطقة، بحسب الشهود.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أمس، مقتل 190 فلسطينياً وإصابة 340 آخرين في الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة القتلى لـ25 ألفاً و295 قتيلاً و63 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنه ((لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم)).

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استهداف إسرائيل 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء في خان يونس. وقال المكتب الإعلامي في بيان إن الجيش الإسرائيلي استهدف في الساعات الماضية 30 ألف نازح في 5 مراكز إيواء بخان يونس ادعى أنها مراكز آمنة وكان قد دعا المواطنين للجوء إليها ثم ارتكب فيها مجزرة خلفت العديد من الضحايا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز