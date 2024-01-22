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وفاة الابن الأصغر لمارتن لوثر كينغ عن 62 عاماً

1/22/2024 8:01:02 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مركز كينغ في أتلانتا أن دكستر سكوت كينغ، الابن الأصغر لزعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ وكوريتا سكوت كينغ، توفي اليوم بسرطان البروستاتا عن عمر ناهز 62 عاماً.

وقالت زوجته، ليا ويبر كينج، إنه وافته المنية أثناء نومه في منزله في ماليبو بكاليفورنيا.

وأضافت: «لقد بذل كل ما في وسعه وحارب هذا المرض الرهيب حتى النهاية. لقد واجه هذه المحنة بشجاعة وقوة مثلما كان يفعل مع كل التحديات التي قابلها في حياته».

ولد ديكستر كينغ في أتلانتا في 30 يناير عام 1961، وسمي باسم كنيسة ديكستر أفينيو المعمدانية في مونتجمري، في ألاباما التي خدم فيها والده قسيساً لأول مرة.

وكان عمره سبع سنوات عندما اغتيل والده في مدينة ممفيس بولاية تينيسي عام 1968.

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