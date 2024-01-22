وفاة الابن الأصغر لمارتن لوثر كينغ عن 62 عاماً

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مركز كينغ في أتلانتا أن دكستر سكوت كينغ، الابن الأصغر لزعيم الحقوق المدنية الراحل مارتن لوثر كينغ وكوريتا سكوت كينغ، توفي اليوم بسرطان البروستاتا عن عمر ناهز 62 عاماً.
وقالت زوجته، ليا ويبر كينج، إنه وافته المنية أثناء نومه في منزله في ماليبو بكاليفورنيا.
وأضافت: «لقد بذل كل ما في وسعه وحارب هذا المرض الرهيب حتى النهاية. لقد واجه هذه المحنة بشجاعة وقوة مثلما كان يفعل مع كل التحديات التي قابلها في حياته».
ولد ديكستر كينغ في أتلانتا في 30 يناير عام 1961، وسمي باسم كنيسة ديكستر أفينيو المعمدانية في مونتجمري، في ألاباما التي خدم فيها والده قسيساً لأول مرة.
وكان عمره سبع سنوات عندما اغتيل والده في مدينة ممفيس بولاية تينيسي عام 1968.
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