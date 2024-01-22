ضغط غربي على إسرائيل للقبول بـ«حل الدولتين»

يضغط الاتحاد الأوروبي على إسرائيل لقبول ((حل الدولتين))، فيما تزايدت الأصوات الغربية المنتقدة لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية.

وشدد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أمس، على حل الدولتين، مؤكداً أن إسرائيل لا يمكنها بناء السلام ((بالوسائل العسكرية وحدها))، مكرراً الإدانة الصادرة عن الأمم المتحدة لرفض نتانياهو ((غير المقبول)) للدعوات لإقامة دولة فلسطينية بعد حرب غزة.

وقال ((ما هي الحلول الأخرى التي يفكرون بها؟ دفع جميع الفلسطينيين للمغادرة؟ قتلهم؟)).

ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهداً للتوصل إلى موقف موحد حيال النزاع في غزة، إذ رفضت أبرز الدول الداعمة لإسرائيل مثل ألمانيا مطالب بلدان مثل إسبانيا وإيرلندا بوقف فوري لإطلاق النار.

وقال وزراء خارجية الاتحاد إن إنشاء دولة فلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام، وأعربوا عن قلقهم إزاء الرفض الواضح من نتانياهو لهذه الفكرة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان إن تصريحات نتانياهو ((مثيرة للقلق.. ستكون هناك حاجة لقيام دولة فلسطينية مع ضمانات أمنية للجميع)). وقال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن إن ((التقارير التي نتلقاها خطيرة في ما يتعلّق بما يجري داخل غزة)). وقالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب ((إن غزة في وضع بالغ الإلحاح.. هناك خطر المجاعة والأوبئة.. يجب أن يتوقف العنف)).

ووصفت حل الدولتين بأنه ((السبيل الوحيد لإحلال السلام)). ووجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك انتقاداً بشكل غير مباشر لنتانياهو بسبب رفضه حل الدولتين. وقالت: ((جميع الذين لا يريدون ذلك، لم يقدموا بديلاً آخر حتى الآن)).

وقالت إن الأمر المحوري الآن هو التأكيد على أن إسرائيل لا يمكنها العيش في أمان إلا إذا تمكن الفلسطينيون أيضاً أن يعيشوا في أمان وبكرامة.

وفي لندن قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس، إن رفض نتانياهو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة في المستقبل أمر ((مخيب للآمال))، مؤكداً مجدداً دعم بريطانيا لحل الدولتين لوضع حد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ورداً على سؤال عن تصريحات نتانياهو الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، قال المتحدث باسم سوناك للصحافيين ((من المخيب للآمال أن نسمع ذلك من رئيس الوزراء الإسرائيلي)).

وأضاف ((موقف المملكة المتحدة لم يتغير وهو أن حل الدولتين القائم على إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة تعيش جنباً إلى جانب مع إسرائيل سالمة وآمنة، هو أفضل سبيل لتحقيق السلام الدائم)).

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