مسابقة الشيخة هند للقرآن تكرم الفائزين اليوم

تحتفل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اليوم بختام النسخة ((24)) لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وتكريم الفائزين بفرعيها الذكور والإناث.

وأكد إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الجائزة انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة هذين الحفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي بعد صلاة المغرب، بحيث يقام حفل الذكور اليوم، بينما يقام حفل الإناث غداً، وهو مخصص فقط للسيدات.

إشادة

كما أشاد بوملحه بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار ستة أيام في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي للذكور، ومقر جمعية النهضة النسائية بدبي للإناث.

وبلغ عدد المشاركين في الجائزة 40 من الذكور و51 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الـ6، حيث تمكن 8 من الذكور و10 من الإناث من التأهل للمسابقة النهائية في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما الفرع الثاني، وهو عشرون جزءاً، فتأهل فيه 8 من الذكور و11 من الإناث، والفرع الثالث فرع عشرة أجزاء تأهل فيه 10 من الذكور و13 من الإناث، والفرع الرابع، وهو خمسة أجزاء للمواطنين، تأهل فيه 5 من الذكور و7 من الإناث، والفرع الخامس، وهو خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، تأهل فيه 6 من الذكور و6 من الإناث، ثم الفرع السادس، وهو فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، تأهل فيه 3 من الذكور و4 من الإناث.

كما وجه بوملحه الدعوة للجمهور الكريم لحضور تكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله تقديراً لهم ولتحفيزهم على المحافظة على الاستمرار بالحفظ والمراجعة.

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