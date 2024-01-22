إطلاق «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي» خلال «قمة الحكومات»

كشف الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية ستطلق إصدار عام 2024 من المؤشر الأول عالمياً للتنوع الاقتصادي في القمة العالمية للحكومات فبراير المقبل، كما ستطلق تقريراً خاصاً بالقمة العالمية للحكومات من مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية.

وقال في حوار مع ((البيان)): إن دبي على أعتاب عقد جديد من التطوير والابتكار، من خلال إطلاق الإمارة خطتين رئيسيتين، هما ((أجندة دبي الاجتماعية))، و((أجندة دبي الاقتصادية))، اللتان تهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، ما يعزز مستقبل دبي ويجعلها أكثر إشراقاً.

وأشار إلى أن الكلية تدرس لطلابها مخرجات أهم التقارير التي تتناول التحولات في العشرية القادمة، داعياً إلى ضرورة التسلح بالمعرفة التي تؤهل الجميع لتطوير المنظومات الحكومية.

سلسلة تقارير

وأوضح الدكتور علي المري أن الكلية تشارك في القمة العالمية القادمة للحكومات، وتعتزم إطلاق سلسلة من التقارير والمؤشرات البارزة، من بينها ((مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2024))، وهو المؤشر الأول على الإطلاق عالمياً، الذي يقيس التنوع الاقتصادي ودور التجارة الرقمية، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم عدة حلقات نقاشية لاستعراض ما حققته بعض الدول في مجال التنوع الاقتصادي.

وأكد أن هذا المؤشر يعد ذا أهمية كبرى، لتركيزه على قضية التنويع الاقتصادي التي تشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات السياسية للدول المنتجة للسلع الأساسية، باعتبار أن هذه الدول تهدف من خلال التنويع إلى استقرار اقتصادها، وتحقيق النمو، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة مع استدامة التمويلات الحكومية.

وأضاف: تم توسيع نطاق التغطية في تقرير هذا العام، ليشمل 112 دولة، متناولاً فترة زمنية تمتد من عام 2000 حتى الفترة الحالية، وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته بعض الدول المنتجة للنفط في التنويع الاقتصادي، إلا أنها ظلت في المراتب الأدنى، حيث يؤكد التقرير أن دول الخليج، ((خاصة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية))، حققت تقدماً كبيراً في التنويع الاقتصادي خلال العقدين الفائتين، بفضل السياسات الرامية لدخول قطاعات اقتصادية جديدة.

تنمية مستدامة

وأشار الدكتور علي المري إلى أن الكلية ستطلق كذلك تقريراً خاصاً بالقمة العالمية للحكومات من مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، مبيناً أنه من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة خلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف: إنه يترتب على دول المنطقة أن تستفيد من مخرجات مؤتمر الأطراف ((كوب28)) التي تدعو لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز، والعمل معاً لدفع المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.

وقال: إن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية يسلط الضوء على اتجاهات الإنجاز الإيجابية في بعض الدول العربية، مضيفاً أنه بالرغم من أن بعض دول المنطقة حققت خطوات إيجابية على صعيد العمل المناخي، إلا أن البلدان الأقل نمواً في المنطقة لا تزال تعد الأكثر عرضة للكوارث المناخية، وتحتاج هذه البلدان إلى دعم كبير لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تدابير التكيف مع التغير المناخي.

وأشار إلى أن دول المنطقة العربية بمقدورها تحقيق المكاسب إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، وسرّعت الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، ومن بينها: إتاحة أدلة دقيقة وميسّرة لتكون في متناول العديد من الجهات المعنية، والتي تمكن أولاً من إجراء تقييم محلي موضوعي للحالة الراهنة للتنمية، وثانياً إتاحة البيانات لجميع الجهات المعنية للاسترشاد بها في خيارات السياسة ورسم الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد ضرورة توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى، لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز تحديات التنفيذ والفجوات في البيانات، موضحاً أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية يتكون من 110 مؤشرات فرعية تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

صناعة المستقبل

وقال الدكتور علي المري إن دبي على أعتاب عقد جديد من التطوير والابتكار، من خلال إطلاق الإمارة خطتين رئيسيتين، هما ((أجندة دبي الاجتماعية)) (D33) و((أجندة دبي الاقتصادية)) (D33)، اللتان تهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، من خلال طرح 100 مشروع تحولي يشجع على الاستثمارات الأجنبية وتطوير التجارة الخارجية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا.

وأكد أن التكامل بين هاتين الأجندتين يعكس فهم دبي العميق لضرورة النمو المتوازن والمستدام الذي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فالأجندتان تعدان تعبيراً عن رؤية دبي المتقدمة التي تؤكد أن النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، كما تشير هذه الأجندات إلى أن دبي تسير نحو مستقبل متكامل ومزدهر، حيث تعتبر الإمارة نفسها مثالاً للمدن الساعية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على جودة حياة السكان وتعزيز مكانتها العالمية، فمستقبل دبي يبدو مشرقاً بمزيج من النمو الاقتصادي، والابتكار، والاهتمام العميق بالجوانب الاجتماعية والأسرية، ما يضمن لها مكانة بارزة على الساحة العالمية.

جلسات معرفية

وحول إسهامات الكلية في الارتقاء بمهارات موظفي الجهات الحكومية، قال الدكتور علي المري: قمنا بتنظيم سلسلة من الجلسات المعرفية، التي استهدفت موظفي الجهات الحكومية من أجل صقل معارفهم في العديد من الموضوعات المهمة، كالتمويل المستدام لتغير المناخ، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحقيق الربحية، والذكاء الاصطناعي، وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الحوكمة، بجانب المزاحمة على سوق العمل في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف: جاءت هذه الجلسات ضمن جهود الكلية في نشر المعرفة والثقافة والعلوم لموظفي الجهات الحكومية، وصقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم حول المواضيع المستجدة والحديثة التي تتعلق بالقطاعات المالية والحكومية والمجتمعية، كما شملت الجلسات المعرفية مناقشة استراتيجيات التمويل المستدام للتغيرات المناخية، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والوسائل الحديثة في تحقيق دور المؤسسات المجتمعي.

ذكاء اصطناعي

وفيما يتعلق بـ((بناء أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الحوكمة))، قال: بدأ التحول الرقمي لدولة الإمارات في عام 2000 بإطلاق الحكومة الإلكترونية، ثم تطور في عام 2013 إلى الحكومة الذكية، واليوم يتطور إلى المرحلة التالية، والمقصود بها الحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مضيفاً أننا نشهد مؤخراً تبنياً سريعاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، زاد من سرعته الجائحة الأخيرة التي أصابت العالم، لكن الأنظمة والقوانين وحدها لا تشكل ضماناً كافياً لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية.

وأكد أن التقنيات الحديثة وتطورات الذكاء الاصطناعي أمر يؤدي إلى تغير هيكل عمل ما يزيد على 42% وظيفة، ما سيؤدي إلى اختفاء نحو 85 مليون وظيفة قائمة وظهور ما يقرب من 97 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2025، جميعها تتطلب معرفة عالية ومهارات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أهمية المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يعقد بصفة دورية في الإمارات، الذي يعد من أهم التجمعات العلمية والأكاديمية المهمة لأبرز العقول الفكرية في الوطن العربي، موضحاً حرص القيادات الحكومية على المشاركة بجلسات المنتدى والاستنارة بأفكاره والقيمة العلمية لأطروحاته، وأهمية ما يصدر عن المنتدى من تقارير علمية بصفة دورية تستشرف حالة المنطقة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها التقارير التي تتناول أهم التحولات في العشرية القادمة، والتي يتم تدريسها ضمن مناهج الطلاب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تغيرات مناخية

كما أشار إلى إسهامات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في طرح معالجات جديدة لقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وقال إن مؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات مؤخراً كان بمثابة فرصة مهمة لوضع حلول لقضايا العالم المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي وندرة المياه، وإبراز دور الإمارات في التصدي للتغير المناخي بصورة عملية من خلال ما تطرحه من مبادرات مستدامة وحلول مبتكرة ترتكز على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وتقوم على حشد التمويل للعمل المناخي من خلال البحوث والدراسات المنهجية، مشيراً إلى أن الإمارات لعبت دوراً بارزاً في تحريك الملفات الخاصة بالتغيرات المناخية، وإلى أنها قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بحلول 2051، والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي.

وأكد المري أن الكلية طرحت برامج وأبحاثاً في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، ونشرت بالفعل العديد من التقارير والأوراق البحثية والملخصات التنفيذية، فضلاً عن تدريب العديد من القيادات الحكومية في مجالات ذات صلة بالمناخ والطاقة، وسياسة التنمية المستدامة، وتطبيقاتها.

وأضاف : سعت الكلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية ((أجفند))، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، ودعم مبادرات التنظيمات الأهلية العربية الساعية لتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً والحفاظ على الثروة الحيوانية.

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