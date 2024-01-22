35 جامعة عالمية في «دبي الأكاديمية» و«مجمع المعرفة»

أكد عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري، متحدثاً بالنيابة عن مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي المعرفة، أن المدينة مع المجمع، يشكلان بيئة تعليمية متكاملة تعد موطناً لأفضل مؤسسات التعليم العالي في دبي، حيث يضمان أكثر من 35 جامعة عالمية وإقليمية مرموقة مثل جامعة ((أميتي))، وكلية هولت العالمية لإدارة الأعمال، وجامعة ((ميدلسكس))، وكلية إدارة الأعمال بجامعة مانشستر، وجامعة ((ولونغونغ)) دبي، منها 15 جامعة تظهر في أحدث تصنيفات ((كيو إس)) للجامعات العالمية.

تبادل المعرفة

وقال إن المدينة والمجمع يضمان ما يقرب من 30 ألف طالب في الجامعات، مشيراً إلى أنهما يشكلان بيئة حيوية للتواصل عبر الأنشطة وورش العمل والفعاليات التي تشجع على التعاون وتبادل المعرفة لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار في دبي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها الإقليمية في مؤشرات خاصة بقطاع التعليم العالي وفقاً لأحدث تقرير لمؤشر الابتكار العالمي، ما يجسد الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة فضلاً عما توليه الدولة من اهتمام كبير ورعاية لقطاع التعليم العالي. وأضاف إن دولة الإمارات تواصل مسيرة التميز والنجاحات في قطاع التعليم العالي بفضل ما توفره من بيئة أعمال جاذبة وتنافسية مدعومة ببنية تحتية متطورة وأطر تنظيمية مرنة أكثر من عقدين.

وجهة مفضلة

وقال المالك: نحن حريصون على تعزيز مجمعات التعليم والمعرفة التابعة لمجموعة تيكوم ومدها بكل مقومات وعناصر النجاح لترسيخ مكانة دبي وجهةً مفضلةً لكبرى الشركات العالمية في قطاع التعليم العالي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لجعل دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم، بعدما نجحت دبي في السنوات الماضية في تأسيس قواعد اقتصاد المعرفة، وفقاً لتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

بيئة جاذبة

ولفت إلى أن دبي أبدت اهتماماً ملحوظاً بالتحول لتكون وجهة التعليم في المنطقة، وهيأت لذلك بنية تحتية وتكنولوجيا تضاهي وتنافس بها أكثر الدول الأوروبية تطوراً، مدفوعة بتعليم معترف به عالمياً، قائم على المواهب، فحولت مجالات التعليم إلى واحد من أهم المحركات الرئيسة للتنافسية، وهو ما جعل الإمارة بيئة جاذبة لعدد كبير من الجامعات العالمية، التي وجدت في دبي أرضاً خصبة لعملها، استقطبت فروعاً للجامعات العالمية، ما جعلها مؤهلة لقيادة المنطقة في هذا المجال، لما تتمتع به من الأمن والاستقرار، وتوسع آفاق صناعة تكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، وغيرها.

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