فعاليات وأنشطة وورش عمل تستقطب الزوار

استضاف معرض ((عالم القهوة - دبي 2024))، خلال يومه الثاني، مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي استقطبت الزوار والمهتمين بالقهوة ومنتجاتها وصناعتها وتجارتها.

وتواصلت خلال اليوم مسابقات تحضير القهوة، إضافة إلى العروض التي قدمتها الشركات والعلامات التجارية المشاركة في جناح ((روسترز فيليدج)) و((برو بار))، بينما أتاح جناح ((كابينغ روم)) الفرصة لعشاق القهوة للتعرف على أصناف القهوة المتنوعة وتذوقها.

وشهد الحدث العالمي الذي تنظمه ((دي إكس بي لايف))، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع ((جمعية القهوة المختصة))، إقامة عدة محاضرات وجلسات لمجموعة من المختصين.

فرصة

وقال ماتيا مياتو، رئيس قسم التصدير في شركة ((ميزر لويجي سبا)): يتيح لنا معرض ((عالم القهوة - دبي 2024)) الفرصة لعرض منتجاتنا أمام طيف واسع من محبي القهوة وخبراء تحضيرها من مختلف أنحاء العالم، وتشمل المنتجات التي نعرضها معدات طحن القهوة، مثل مطحنة ((Philos)) ذات الاستخدام التجاري، ومطحنة ((Kony Sg)).

وتتميز مطحنة ((Philos)) بكونها مصممة للعمل في البيئات التجارية الخفيفة، لتمكين صانعي القهوة من الحصول على منتجات عالية الجودة ضمن بيئات عمل صغيرة المساحة، كما تعد هذه المطحنة سهلة الاستخدام والصيانة، وتضمن التدفق المستمر للحبوب إلى حجرة الطحن للحصول على أفضل نتيجة.

أما مطحنة ((Kony Sg)) فتتميز بخصائصها الكفيلة بتبسيط سير العمل، حيث تحتوي على مقياس مدمج لتوفير جرعات دقيقة ومتسقة، إضافة إلى نظام التحكم بتدفق الطحن لمنع الشحنات الكهروستاتية في القهوة المطحونة، مع تجنب أي تكتل. وتعد هذه المطحنة خياراً مثالياً للمقاهي المتخصصة متوسطة الحجم.

مشاركة

بدوره، قال جونيور روميرو، مدير المحتوى في شركة ((فلافا كوفي)): سعداء بمشاركتنا للمرة الأولى في معرض ((عالم القهوة - دبي 2024))، ونحرص على المشاركة في هذا الحدث لتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق، لا سيما وأننا شركة جديدة تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركات القهوة الأخرى.

وأضاف: لقد قمنا خلال المعرض بإطلاق ثلاث نكهات جديدة من القهوة، وتسليط الضوء على التزامنا تجاه مزارعي القهوة وكافة المعنيين ضمن القطاع، وحرصنا على تقديم منتجات القهوة عالية الجودة. ونؤمن في شركة ((فلافا كوفي)) بأهمية الشفافية والموثوقية على صعيد منتجاتنا، لذا نحرص على ضمان حصول الزوار على كافة المعلومات المتعلقة بالقهوة التي ننتجها، بما في ذلك تفاصيل ومنشأ المنتج وعملية تصنيعه ونوع القهوة المستخدمة.

ويستضيف معرض ((عالم القهوة - دبي 2024)) أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلقة بالصناعة، من حبوب البن الخضراء والمحمصة، إلى أجهزة تحضير مشروباتها الغنية والمتنوعة، وصولاً إلى مقدمي خدمات التحميص وإضافة المنكهات والتعبئة والتغليف.

وتشمل قائمة المشاركين 60 شركة وعلامة تجارية موجودة في الإمارات تعرض أحدث ابتكاراتها، كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات، بما في ذلك ((بطولة الإمارات الوطنية للباريستا))، و((البطولة الوطنية لفن اللاتيه))، ومسابقتا ((جوائز تصميم القهوة))، و((أفضل منتج جديد)).

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