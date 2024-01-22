ذياب بن محمد: مبادرة «ود» استكشاف لنماذج ملهمة تطبق على الأطفال

أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أن دعم قيادة الدولة الرشيدة لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عزز دور الهيئة في تحقيق رؤيتها وأولوياتها لتنفيذ استراتيجية قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035، لافتاً سموه إلى أن مبادرة ((ود)) الرائدة جاءت لدفع التعاون المشترك في مختلف القطاعات وتعزيز تبادل الأفكار العملية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للهيئة عبر التفكير الخلاق، واستكشاف النماذج والتجارب الملهمة التي يمكن تطبيقها على الفئات المستهدفة من الأطفال في إمارة أبوظبي والإمارات عموماً وصولاً إلى العالمية.

وأشار سموه إلى أهمية التعاون الدولي في تنمية الطفولة المبكرة وحشد الشراكات العالمية، والتعاون العلمي والبحثي المستند إلى الأسس البحثية وفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية للتوصل إلى منهجيات وحلول مبتكرة تتلاءم مع مجتمعنا وثقافتنا والأهداف التنموية لإمارة أبوظبي والتي يمكن اعتمادها والاستفادة منها في العديد من الدول لاحقاً.

جاء ذلك بمناسبة انطلاق فعاليات مختبر الابتكار لمبادرة ((ود)) العالمية تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أمس في أبوظبي، والذي يتماشى مع استراتيجية قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي 2035.

آثار إيجابية

ويشارك في الحدث، الذي يستمر على مدار 5 أيام في نادي ((ياس إيكرز جولف آند كونتري كلوب)) Yas Acres Golf and Country Club في أبوظبي من 22 إلى 26 يناير الجاري، أكثر من 30 خبيراً محلياً وإقليمياً ودولياً رائداً في العديد من القطاعات؛ حيث سيعمل الخبراء على توحيد جهودهم لتحديد الحلول المبتكرة ووضع النماذج الأولية لها، والتي تنعكس بآثارها الإيجابية على المحاور الاستراتيجية لمبادرة ((ود)) التي ترأس دورتها الحالية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي.

وتتكون المحاور الاستراتيجية الثلاثة لمبادرة ((ود))، التربية الفعالة، والثقافة والهوية، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، كما تعالج العديد من التحديات المستقبلية الملحة التي تواجه الأطفال في مختلف أنحاء العالم عبر مخرجات تتمحور حول أهمية الحفاظ على الإنسان، وتنميته منذ طفولته.

حلول خلاقة

وفي كلمتها الافتتاحية للمختبر، قالت سناء محمد سهيل مدير عام هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: ((عندما نناقش بعمق موضوع رفاهية شبابنا وأطفالنا وأهمية تنميتهم، فإن النظر إلى كل إنجاز يتم تحقيقه في دولة الإمارات يعد أمراً غاية في الأهمية سواء بتمكين النساء، أو بتدريب مقدمي الرعاية الأساسيين لأطفالنا، أو تطوير نظامنا التعليمي الذي يسهم في تعزيز مستقبل الأطفال، أو ابتكار حلول خلاقة لمواجهة تحديات السلامة والبيئة)).

وأضافت إن ((كل هذه العوامل الأساسية تُمكن أحبتنا الأطفال الذين يمثلون أجيال المستقبل، من النمو في مجتمع صحي يمكنهم من الاستكشاف والتعبير عن طاقاتهم الكامنة، وتحقيق أهدافهم وطموحاتهم كافة، وهذا يقودنا إلى الهدف النبيل وراء مختبر الابتكار التابع لمبادرة))ود((العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، وهي المبادرة المكرسة لإحداث تغيير مؤثر عبر وضع الطفولة المبكرة في طليعة أولويات أجندتنا العالمية من أجل بناء مستقبل يحق فيه لكل طفل أن يتلقى مستوى مميزاً من الرعاية والحماية)).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز