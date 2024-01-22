الشركات الوطنية تستعرض قصص نجاحها في المعرض

تبارت الشركات الوطنية المشاركة في فعاليات معرض ((عالم القهوة - دبي 2024))، خصوصاً العارضين الشباب، في استعراض قصص نجاحها في مجال صناعة القهوة.

وأكد عدد من العارضين الشباب من مؤسسي الشركات المحلية المتخصصة في صناعة القهوة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع ((جمعية القهوة المختصة)) العالمية، التي تختتم اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة تجسد التطور والنمو في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مختلف منتجاتها وتزايد الإقبال على القهوة المختصة، مؤكدين أن المعرض يعد منصة بارزة تجمع رواد صناعة القهوة ومحبيها والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

وقال مكتوم ناصر الشريفي، مؤسس ومالك محمصة ((ريفل للقهوة المختصة)) في مدينة العين: إن معرض عالم القهوة في دبي يعد من أهم المعارض المختصة في صناعة القهوة عالمياً، ومنصة مهمة للتعرف على المنتجات العالمية الجديدة في هذا المجال.

وأوضح أن عمله في هذا المجال بدأ كهواية في عام 2018 من مكان صغير، ثم توسع تدريجياً حتى أصبح من أكبر المحامص في العين، التي تقدم منتجات مختلفة للعديد من الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مجال عمله انتقل من المحلية إلى العالمية والتصدير إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

آلات

وأشار خالد السنيدي، المدير التنفيذي لكوفي ماركت إينوفيشنز أبوظبي CMI، عضو جمعية القهوة المختصة، إلى أن شركته مسؤولة عن توزيع معظم ماكينات وآلات صنع القهوة وصيانتها، بجانب تقديم دورات تدريبية للتعامل مع تلك المنتجات، لافتاً إلى أن شركته موجودة في الإمارات وسلطنة عمان منذ 17 عاماً، فضلاً عن توسعها في دول عدة، مثل العراق ومصر والسعودية والأردن.

وأكد أن معرض عالم القهوة يعتبر فرصة لتلاقي جميع المصنعين والموردين، ومنصة لتكوين شراكات لتوريد أهم ماكينات صناعة القهوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، مع التوسع في مجال تحميص القهوة، مؤكداً أن قيمة استثمارات شركته وصلت إلى أكثر من 30 مليون درهم.

جودة

وأشار عبدالباسط المرزوقي، مؤسس شركة ((Cascara)) لتجارة القهوة، إلى أهمية تنافس الشركات الإماراتية في السوق العالمي لصناعة القهوة وضمان الاستدامة في هذا المجال وسبل تعزيزها مع تأكيد الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، لافتاً إلى وجود شراكات متعددة لشركته مع عدد من الشركات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا لتوريد ماكينات صناعة القهوة المتخصصة لشركته.

ويأتي تنظيم معرض ((عالم القهوة - دبي 2024)) في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ إذ إن قيمة سوق قهوة ((الإسبريسو)) في الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 1.33 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 1.085 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو 2.6 %.

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