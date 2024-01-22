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محمد الشرقي يؤكد أهمية توظيف التقنيات في تنمية المجتمعات

1/22/2024 8:01:00 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من الابتكارات التقنية الحديثة ومجالات تطبيقاتها والاستفادة منها في المجتمع، وفق معايير عالية الجودة والكفاءة في التصميم والتنفيذ والمخرجات.

وأكد سموه أهمية توظيف التقنيات والابتكارات العلمية وممارسات الذكاء الاصطناعي الإيجابية في تنمية المجتمعات وتحقيق تطورها ونهضتها بما يعود عليها بالنفع والفائدة في الحاضر والمستقبل.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة مواكبة المتغيرات العالمية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، ومتابعة تأثيراته على القطاعات الحيوية، والعمل نحو تعزيز رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال عالمياً.

ووجه سموه بضرورة البحث وتطبيق أفضل الممارسات في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومجال الابتكارات التي تفيد البشرية وتخدم الإنسان في جميع أنحاء العالم وفي مجالات الحياة كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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