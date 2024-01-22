خبراء الأنظمة غير المأهولة يناقشون الاتجاهات المستقبلية للقطاع

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق اليوم فعاليات معرضي الأنظمة غير المأهولة ((يومكس)) والمحاكاة والتدريب ((سيمتكس))، كما انطلقت أمس فعاليات المؤتمر المصاحب للمعرضين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ((أدنيك)).

وشهد المؤتمر الذي يقام تحت شعار ((الأنظمة غير المأهولة الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة))، وتنظمه مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج الشريك الاستراتيجي، مشاركة دولية واسعة، بحضور نخبة من كبار الخبراء وصانعي القرار والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والبعثات الدبلوماسية من قطاع الأنظمة غير المأهولة.

واستهلت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ترحيبية لمعالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، تلتها كلمة لعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.

وقال معالي محمد المزروعي: ((إن الإمارات تفتخر باستضافة مثل هذه الفعاليات، التي تنطلق بمنظومة العمل نحو آفاق جديدة من التطور والنمو، في مجال صناعات الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى المحاكاة والتدريب والاستخدامات في القطاعات العسكرية والمدنية، ونطمح خلال هذا الحدث الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط إلى تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لمواكبة الطفرة المعلوماتية، ووضع بصمتنا الرقمية لتحقيق مستقبل أفضل بدعم من قيادتنا الرشيدة)).

وأضاف معاليه: ((يهدف المؤتمر إلى توفير منصة عالمية تجمع المسؤولين وأصحاب القرار، إلى جانب أصحاب العقول المبتكرة في المجالات العلمية وصناعات الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، للتباحث حول موضوعات الثورة الصناعية الرابعة والطفرة المعلوماتية، ودور الذكاء الاصطناعي في نقل الأنظمة المسيرة إلى آفاق جديدة، كما نسلط الضوء على أحدث التطورات العلمية والتقنية في هذه المجالات، ونشارككم أفضل الممارسات المتبعة في هذه القطاعات، حيث إن الوقوف على آخر التطورات العلمية والتقنيات الحديثة في هذا القطاع الحيوي خلال النسخة الـ 6 من هذا الحدث يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً لاستضافة المعارض والمؤتمرات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب)).

منصة استراتيجية

من جانبه، قال اللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي يومكس وسيمتكس: ((يسهم المؤتمر المصاحب للمعرضين في توفير منصة استراتيجية تحتضن تحت مظلتها أبرز الخبراء والمتخصصين، وصناع القرار والمسؤولين من كل أنحاء العالم، لمناقشة آفاق نمو صناعة الأنظمة غير المأهولة، من خلال تبادل وجهات النظر والأفكار واستشراف فرص التطوير والنمو والمستقبل لهذه الأنظمة، ويعد المعرضان والمؤتمر المصاحب لهما الحدثين الوحيدين في منطقة الشرق الأوسط في هذا المجال الحيوي والواعد في المستقبل، ما يعكس أهمية الأنظمة غير المأهولة ودورها المحوري في دعم عمليات السلام والأمن الدوليين، كما تلعب هذه الصناعة وابتكاراتها دوراً رئيسياً في دعم مسارات التنمية المستدامة للاقتصادات الوطنية، ولا تقتصر استخداماتها فقط على التطبيقات الدفاعية، وإنما تشمل الاستخدامات التجارية والمدنية المتعددة)).

وأوضح حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: ((حظي المؤتمر بحضور رفيع المستوى من صناع القرار والبعثات الدبلوماسية وقادة الصناعة والمسؤولين والخبراء والباحثين في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وذلك يواكب استراتيجياتنا في مجموعة أدنيك لدعم القطاعات الحيوية الواعدة، ويعزز من تنافسية الشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي)).

4 عروض

ويتضمن المؤتمر هذا العام أربعة عروض رئيسية، وثلاث جلسات نقاشية، ومحادثة جانبية، وقدم الرواد في القطاع العروض التي تتمحور حول مجالات اختصاصهم.

وانطلق المؤتمر قبيل انعقاد معرضي يومكس وسيمتكس، المزمع انطلاق فعالياتهما من اليوم ويستمر حتى بعد غد، ويركز على موضوع ((مستقبل الأنظمة المستقلة: المسعى الإنساني نحو عالم رقمي))، حيث تنتظر المشاركين تجربة ديناميكية وغنية بالمعلومات تتميز بمزيج بين الرؤى التقنية والعملية والمناقشات الاستشرافية حول دمج الأنظمة غير المأهولة ومستقبلها عبر مختلف القطاعات.

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