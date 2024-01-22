أكاديميون لـ «البيان»: الابتعاث استثمار في العقول ونافذة لتأهيل قيادات المستقبل

ثمّن أكاديميون لـ((البيان)) برنامج الابتعاث الأكاديمي، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في إطار مبادرات ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدين أن ابتعاث الطلبة للدراسة في جامعات مرموقة يسهم في الاستثمار في العقول ويضمن نجاح تنمية حقيقية ومستدامة، ويشكل نافذة لتأهيل قيادات المستقبل.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن نظام الابتعاث يسهم في تطوير النظام الجامعي في الدولة وجعله ملائماً لسوق العمل، كما يسهم في تعليم الطالب للغة جديدة، وإتقان لغة البلد الذي يدرس فيه ويطلعه على نظام دراسي احترافي وعالي المستوى، الأمر الذي ينعكس عليه بشكل إيجابي، فيعلم قيمة الوقت وأهمية تنظيمه.

وسائل مهمة

من جهته أشار الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن مدير جامعة الوصل بدبي، إلى أن الابتعاث يعد إحدى الوسائل المهمة لتطوير التعليم والرقي ، لما يضيفه من فوائد للطلاب المبتعثين عبر إلحاقهم بالجامعات العالمية التي تمتلك الخبرة والجودة في التعليم العالي، ولما فيه من نقل الخبرات والمعارف والتقنيات، مثمناً سعي الحكومة إلى دعم الابتعاث الخارجي للإفادة من مخرجاته في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، عن طريق تأهيل شباب الوطن، وأعمدة حضارته في أفضل الجامعات العالمية وأكثرها خبرة في جميع التخصصات التي تحتاجها التنمية الآنية والمستقبلية.

خبرات

وقال الدكتور عبدالله إسماعيل الزرعوني أستاذ في قسم الهندسة الكهربائية بجامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، تكمن أهمية الابتعاث في تدريب أبناء الوطن عبر إلحاقهم بأفضل الجامعات العالمية العريقة للحصول على الخبرات المتعددة، والعودة إلى استكمال بناء الوطن بما أفادوه من معلومات تطبيقية تسهم بشكل واضح في دعم نهضته، ولما له من أهمية في التنمية المستدامة للموارد البشرية في الدولة، كما يسهم في تأسيس مستوى عالٍ من المعايير الأكاديمية والمهنية، وتبادل الخبرات العلمية والتربوية والثقافية مع مختلف دول العالم، وبناء كوادر إماراتية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل، ورفع مستوى الاحترافية المهنية وتطويرها.

تنمية وتطوير

من ناحيته ثمن الدكتور سعيد خلفان الظاهري مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، رئيس جمعية الإمارات للروبوتات والأتمتة، مبادرة الابتعاث الأكاديمي، مؤكداً أنها استثمار في العقول ونافذة لتأهيل قيادات المستقبل.

وقال: ((إن برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي متميز يعكس حرص واهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه بالعلم والمعرفة من أفضل الجامعات العالمية، ليواصل مسيرة النمو والتطوير في دبي والإنجازات المستقبلية القادمة التي تطمح دبي لتحقيقها بسواعد جيل الشباب المتعلم الذي يملك مهارات المستقبل)).

وأشار إلى ضرورة التركيز على التخصصات العلمية التي يحتاجها سوق العمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، والتركيز على تخصصات الذكاء الاصطناعي والهندسي والطبي، لافتاً إلى أن الدراسة في الخارج تعمل على تنمية وتطوير المبتعثين وتجعلهم قادرين على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح الدكتور عبدالله الشامسي مدير الجامعة البريطانية بدبي، أن نظام الابتعاث الأكاديمي للخارج يعمل على توسيع مدارك المبتعثين العقلية والشخصية، حيث يحظى المبتعثون بالعلوم الوفيرة حسب مجالات تخصصاتهم.

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