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رئيسة بيرو تمنح سفير الإمارات وسام «شمس بيرو»

1/22/2024 8:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

منحت دينا إرسيليا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، وسام ((شمس بيرو)) برتبة ((الصليب الأعظم)) تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى بيرو.

وقام خافيير أولئيتشيا وزير العلاقات الخارجية، بتقليد الوسام للسفير، خلال حفل التكريم الذي جرى بمقر وزارة العلاقات الخارجية البيروفية.

وهنأ السفير على هذا الوسام الرفيع الذي يعتبر أعلى وسام تمنحه جمهورية بيرو لرؤساء الدول والشخصيات البارزة عالمياً، تقديراً لمساهماتهم في مجتمع جمهورية بيرو.

وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من دينا إرسيليا بووارتي رئيسة جمهورية بيرو، مثنياً على ما لقيه من تعاون ودعم من الحكومة البيروفية، لافتاً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بيرو والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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