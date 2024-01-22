تكريم الشركات الناشئة والصغيرة برأس الخيمة

استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حفل تكريم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بالابتكار من 8 دول في المنطقة من الإمارات ودول التعاون إضافة إلى الأردن ولبنان، خلال الجولة الإقليمية لجوائز الشركات الناشئة في الشرق الأوسط ((ميسا)).

وافتتح الجلسة الافتتاحية الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، واستضافت الفعالية تحدي الابتكار الشبابي، حيث تمت دعوة العقول الشابة لعرض مشاريعها المبتكرة أمام لجنة بحضور الضيف الرئيسي، محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة. وجمع الحدث، الذي استمر يومين، خبراء من جميع أنحاء العالم والمنطقة.

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