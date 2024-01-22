تكريم الشركات الناشئة والصغيرة برأس الخيمة

(MENAFN
- Al-Bayan)
استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حفل تكريم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المدعومة بالابتكار من 8 دول في المنطقة من الإمارات ودول التعاون إضافة إلى الأردن ولبنان، خلال الجولة الإقليمية لجوائز الشركات الناشئة في الشرق الأوسط ((ميسا)).
وافتتح الجلسة الافتتاحية الشيخ محمد بن كايد القاسمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، واستضافت الفعالية تحدي الابتكار الشبابي، حيث تمت دعوة العقول الشابة لعرض مشاريعها المبتكرة أمام لجنة بحضور الضيف الرئيسي، محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة. وجمع الحدث، الذي استمر يومين، خبراء من جميع أنحاء العالم والمنطقة.
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