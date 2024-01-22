«آسا أبلوي» البريطانية تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في دبي

أعلنت مجموعة ((آسا أبلوي))، الشركة البريطانية المتخصصة في حلول الإدارة الذكية للمفاتيح والمعدّات، افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مجمع الصناعات الوطنية بدبي.

شهد الافتتاح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وفريدريك فلورين، سفير مملكة السويد لدى الدولة وممثلون عن مجلس الأعمال السويدي ومجمع الصناعات الوطنية، إلى جانب عدد من المسؤولين في موانئ دبي العالمية ((دي بي ورلد)) و((اقتصادية دبي)). وتسهم المنشأة الجديدة، التي جرى افتتاحها مؤخراً، في إرساء مفهوم جديد لمشهد القطاع الأمني في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا.

وتحتضن المنشأة الجديدة أضخم مصنع للأبواب في المنطقة ومركزاً للابتكار والكفاءة، ما يجعلها تتبوأ ريادة قطاع إنتاج الأبواب على المستوى الداخلي بفضل التكنولوجيا المتقدمة واستخدامها لأحدث مواد التصنيع. ويتم شحن الأبواب المصنعة في دبي إلى مختلف الوجهات في الشرق الأوسط وأفريقيا لتلبية باقة واسعة من المتطلبات المعمارية.

ويأتي القرار الاستراتيجي باختيار مجمع الصناعات الوطنية مقراً للمجموعة، تأكيداً على التزامها تجاه القطاع الصناعي في دبي ودولة الإمارات بشكلٍ عام، لا سيما في ضوء مكانتها الرائدة على مستوى المنطقة والعالم في قطاع حلول الوصول والسلامة.

وقال عبداللّه بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام، في ((دي بي ورلد، بدول مجلس التعاون الخليجي:يسرني أن تستثمر شركة ((آسا أبلوي)) في إنشاء مقرها الإقليمي الجديد والمتطور في مجمع الصناعات الوطنية، حيث تعكس هذه الخطوة قدرتنا على التعاون مع متعاملينا لتطوير وتعزيز نمو أعمالهم وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع الصناعة في دولة الإمارات. حيث تُجسد المعايير الاستثنائية في الابتكار والاستدامة التي اعتمدتها شركة ASSA ABLOY في تأسيس منشأتها، التفكير المستقبلي والحضور المؤسسي المسؤول، وهو ما نسعى لتعزيزه في دبي.

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