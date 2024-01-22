أكوا العقارية تطلق «ذا سنترال داون تاون» بدبي

أعلنت شركة أكوا العقارية متعددة الجنسيات عن مشروع ((ذا سنترال داون تاون)) في دبي، وذلك في إطار خططها الطموحة لإطلاق سلسلة من المشاريع المتميزة في دبي تقدر قيمتها بـ3 مليارات درهم. ومن المقرر إطلاق مشروع ((ذا سنترال داون تاون)) خلال الأسبوع الأول من فبراير.

وقال علي تومبي، مؤسس شركة أكوا العقارية: إن المشروع يتألف من 4 أبراج، ومن المقرر إنجازه بحلول العام 2026، ويغطي المشروع قطعة أرض في منطقة أرجان تبلغ مساحتها 300 ألف قدم مربعة. وستقوم الأبراج الأربعة فوق مركز تسوق ضخم يمتد على مساحة 150 ألف قدم مربعة. ويتألف مشروع ((ذا سنترال داون تاون)) من 1168 وحدة سكنية متنوعة.

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