«آي بي تي إنرجي باور» توسّع عملياتها في الشارقة

أعلنت شركة ((آي بي تي إنرجي باور)) للتجارة، ذات المسؤولية المحدودة، عن استثمار 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الشارقة كمرحلة أولى من الاستثمار، وذلك بدعم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)).

وتجسيداً لالتزامها بمشهد الطاقة المزدهر في الشارقة، أعلنت الشركة أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 80 مليون درهم بحلول 2025-2026.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)): يشكل توسع ((آي بي تي إنرجي باور)) دليلاً على تطور وكفاءة منظومة الأعمال في الشارقة، كما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً مستداماً في قطاع الطاقة. ونحن مستمرون في تقديم الدعم لشركائنا المستثمرين في مختلف القطاعات، وفي بناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال الطموحة .

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