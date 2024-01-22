Tuesday, 23 January 2024 06:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«آي بي تي إنرجي باور» توسّع عملياتها في الشارقة

1/22/2024 8:00:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ((آي بي تي إنرجي باور)) للتجارة، ذات المسؤولية المحدودة، عن استثمار 40 مليون درهم لتوسيع أعمالها في الشارقة كمرحلة أولى من الاستثمار، وذلك بدعم من مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)).

وتجسيداً لالتزامها بمشهد الطاقة المزدهر في الشارقة، أعلنت الشركة أن خططها المستقبلية في الإمارة تشمل مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 80 مليون درهم بحلول 2025-2026.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر ((استثمر في الشارقة)): يشكل توسع ((آي بي تي إنرجي باور)) دليلاً على تطور وكفاءة منظومة الأعمال في الشارقة، كما يؤكد مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً مستداماً في قطاع الطاقة. ونحن مستمرون في تقديم الدعم لشركائنا المستثمرين في مختلف القطاعات، وفي بناء الشراكات الاستراتيجية مع قطاعات الأعمال الطموحة .

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN22012024000110011019ID1107753632

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث