أسبوع جمارك دبي يناقش آفاق إقامة تحالفات جديدة لتيسير التجارة ومرونة سلاسل التوريد

انطلقت أعمال أسبوع جمارك دبي التاسع، الذي يقام تحت شعار((التمكين الرقمي نحو شراكات هادفة وفاعلة)) بالتأكيد على تنمية الشراكات الهادفة وإثرائها، وبحث آفاق إقامة تحالفات جديدة لتحقيق هدف تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية.

وتنظم جمارك دبي أسبوع الجمارك للعام التاسع على التوالي لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل عام، وأعلنت الدائرة عن تنظيم أكثر من 30 فعالية جمركية متنوعة على مدار الأسبوع تشمل جميع الفئات الشركاء، العملاء، الجهات ذات الصلة والمجتمع.

وشهد حفل الافتتاح الذي أقيم بالمقر الرئيس لجمارك دبي وحضره كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مديرو عموم الدوائر الجمركية المحلية ولفيف من المسؤولين الجمركيين والشركاء ذوي الصلة، عرضاً مرئياً لإنجازات جمارك دبي في التمكين الرقمي، وخدماتها الذكية الرائدة.

اتفاقيات الشراكات الاقتصادية

وأكد سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على ضرورة ترسيخ ودعم برنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية التي تبرمها دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤيتها الاقتصادية، كشريك عالمي موثوق في التجارة والاستثمار، وكذلك دعم دور الإمارات في مجموعة بريكس.

وقال إن الإمارات استشرفت المستقبل برؤيتها في التحول الرقمي، والذي كان الأساس الصلب لانطلاق الأعمال بكل سهولة وجذب الاستثمارات الخارجية، حيث احتلت الدولة المرتبة الثانية عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة، ويأتي هذا الإنجاز في التقرير الأخير الصادر عن (الأونكتاد). وأضاف أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات ساهمت جمارك دبي في تنفيذه، يعزز بشكل رئيسي من زيادة التدفقات التجارية من وإلى دولة الإمارات، وذلك لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات محددة.

وقال أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: أكدت منظمة الجمارك العالمية في رسالتها بمناسبة اليوم العالمي للجمارك 2024 على أهمية شراكاتنا الطويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة وبجرأة، في الوقت الذي يواصل فيه برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، مسيرة النجاحات التي كان قد بدأها منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، كما أن انضمام الإمارات إلى مجموعة بريكس سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزيز الشراكات وتحقيق المنفعة الاقتصادية والتجارية والسياحية المتبادلة، ومن المتوقع أن تصل قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في عام 2023 إلى 2.5 تريليون درهم، وكذلك وصول عدد المسافرين بدولة الإمارات في 2023 إلى أكثر من 120 مليون مسافر.

وأضاف: باتت خدمات جمارك دبي الذكية محل إشادة الجهات الجمركية العالمية وصندوق النقد الدولي، وتنجز برامج وأنظمة الدائرة الذكية نحو أكثر من 50 معاملة في الدقيقة الواحدة، وهو ما يدعم من تسريع العمليات التجارية لتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33.

ومن جهته أكد محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، أن التمكين الرقمي والشراكات الهادفة هو محور عمل حكومة الإمارات مستعرضاً تطور التحول الرقمي في حكومة الإمارات، وتهدف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية إلى تقديم خدمات رقمية متطورة تصل إلى المتعامل في أي مكان وعلى مدار الساعة، وتطوير خدمات شخصية استباقية تركز على الإنسان وتحاكي احتياجات كل فرد في المجتمع وتشركه في تصميم الخدمة التي يحتاجها وكيفية تقديمها. وأوضح أن حكومة دولة الإمارات حققت قفزة نوعية في الخدمات الاستباقية، منها 300 خدمة حكومية استباقية و4 ملايين متعامل يستخدمون تطبيق الهوية الرقمية من أجل الحصول على الخدمات الحكومية الذكية، فضلاً عن أن 90% من المتعاملين يفضلون استخدام القنوات الرقمية لإتمام الإجراءات الحكومية.

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