عبدالعزيز النعيمي يفتتح فرع «إي في إس» لصيانة السيارات الكهربائية بعجمان

افتتح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، مقر أول فرع لشركة ((إي في إس)) المتخصصة في مجال صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، وهو الفرع الخامس للشركة في الدولة وبالسعودية.

وتعد الشركة الأولى في منطقة الخليج العربي المتخصصة في هذا المجال، وتوفر قطع غيار جميع السيارات الكهربائية. وزار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي ردهات الشركة، يرافقه سعيد الجنيبي، مدير فرعها في عجمان، ويحيى الجسمي، مدير عام مجموعة شركات ((عجمان القابضة))، واستمع إلى شرح عن أقسامها وخدماتها، واطلع على نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة للمتعاملين من أصحاب السيارات الكهربائية.

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي حرص حكومة عجمان على دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة وحماية البيئة، وتسهم في انخفاض نسبة الكربون، مشيراً إلى الجهود المبذولة في سبيل دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة. وأشاد بافتتاح أول فرع للشركة المتخصصة في تقديم خدمات صيانة السيارات الكهربائية في إمارة عجمان، ما يسهل توفير الخدمات للمتعاملين.

وقال سعيد الجنيبي، مدير فرع الشركة المتخصصة في مجال صيانة السيارات في عجمان، إن فرع عجمان يعد الأول في الإمارة، والخامس في الدولة والسعودية، مشيراً إلى أن الفرع يقدم 20 خدمة في مجال صيانة السيارات الكهربائية، إضافة إلى الفحص الفني، وتوفير قطع غيار سيارتي فولكس فاجن وتسلا.

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