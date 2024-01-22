«ميسترال» عمرها 9 أشهر وتخطو بقوة في عالم الذكاء الاصطناعي

مع هيمنة الذكاء الاصطناعي على النقاشات بين قادة السياسة والأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي، برز إلى السطح وافد جديد نسبياً، حاز انتباه الحضور في ((دافوس))، وهو شركة ميسترال الفرنسية الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.

وقد أكد الرؤساء التنفيذيون لثلاث من كبرى شركات التكنولوجيا، لـ((فايننشال تايمز))، أن النموذج الأحدث للذكاء الاصطناعي للمجموعة كان واحداً من أفضل المنتجات المتاحة، وفقاً للمعايير الفنية التي تستخدمها الشركات لتقييم أدائها.

وأثنى مسؤول تنفيذي لشركة تكنولوجيا أمريكية كبيرة على ((ميسترال)) البالغة من العمر تسعة أشهر، معتبراً أنها تؤدي ((عملاً رائعاً)) في منافستها لنماذج متطورة تنتجها شركات أمريكية كبرى، مثل ((أوبن إيه آي)) و((غوغل)). وتتحدى تكنولوجيا ((ميسترال)) وجهة النظر السائدة، المتمثلة في أن السباق للهيمنة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي الأنظمة التي بإمكانها توليد نصوص ومحتوى إعلامي وأكواد خلال ثوانٍ وكأن البشر هم من أنتجوها، أصبح معركة تدور رحاها بين جانبين، هما ((غوغل)) والتحالف الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات بين ((مايكروسوفت)) و((أوبن إيه آي)).

وفي أوروبا وأماكن أخرى، أعاد الاهتمام المتزايد بـ((ميسترال)) إحياء احتمالية قدرة الداخلين المتأخرين على تأمين حصة كبيرة من سوق سريعة النمو، مع التراجع المطرد لتكاليف الحوسبة في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتمكنت ((ميسترال))، المطورة لنماذج لغوية كبيرة، وهي التكنولوجيا الكامنة وراء منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل روبوتات الدردشة، من الحصول على تقييم قدره مليارا يورو، الشهر الماضي، في جولة تمويل بقيمة 400 مليون يورو، ومع ذلك تواجه الشركة منافسين أفضل تمويلاً، مثل ((أوبن إيه آي)) مطورة ((تشات جي بي تي))، التي تقدّر بقيمة 86 مليار دولار، لكن الشركة الناشئة الفرنسية مدعومة، هي الأخرى، من جهات ذات ثقل في وادي السيليكون، بما في ذلك ((جنرال كاتاليست)) و((أندريسن هورويتز)). وأفصح فلوريان بريسان، الرئيس التنفيذي للأعمال لدى ((ميسترال))، لـ((فاينانشال تايمز))، بأن الشركة تمكنت هذا الأسبوع من جلب ((إنفيديا)) التي تعد المصنعة الرائدة عالمياً لرقائق الذكاء الاصطناعي، بصفتها مستثمراً وشريكاً استراتيجياً. وتتيح هذه الخطوة للشركة الناشئة إمكانية الوصول إلى آخر ابتكارات شركة الرقائق.

ووصف ساتيا نادالا، الرئيس التنفيذي لـ((مايكروسوفت))، الشركة التي تتخذ من باريس مقراً لها، وأسسها ثلاثي من الباحثين السابقين لدى ((ميتا)) و((غوغل))، هم آرثر مينش وتيموثي لاكروا وغيوم لومبل، بأنها واحدة من المبدعين الذين يطورون الذكاء الاصطناعي. ويأتي التعليق رغم استثمارات ((مايكروسوفت)) البالغة 13 مليار دولار في ((أوبن إيه آي)) حتى تاريخه، ما يجعلها أكبر مستثمر في الشركة الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها. وأُقيل الرئيس التنفيذي لـ((أوبن إيه آي))، سام ألتمان، من مجلس إدارة الشركة في نوفمبر الفائت، لوقت قصير، في قرار شكّل صدمة لعالم الأعمال، وأجبر الشركات على النظر في تنويع مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي لديهم.

وعلّق بريسان: ((لا يمكن للشركات الاعتماد حصراً على مورد واحد)). وتابع: ((نعمل مع مؤسسات كبيرة، فلدينا 10 إثباتات مفاهيم مع شركات حول العالم، وليس فقط في فرنسا. ويأتي نصف المستخدمين لمنصتنا من الولايات المتحدة، ولا عجب في ذلك؛ لكونها سوقاً أكثر نضجاً)).

تجسد الشركة الانقسام الحالي في مجتمع الذكاء الاصطناعي بين النماذج مفتوحة ومغلقة المصدر، أو بين الأنظمة التي تكون تفاصيلها الفنية متاحة للأطراف الثالثة، مقارنة بتلك التي تظل مملوكة لشركة واحدة.

وتقول ((ميسترال))، التي ساعد مؤسسوها في تصميم النموذج اللغوي الكبير الخاص بـ((ميتا))، إن هذا سيمنحها ميزة مع الشركات التي تحتاج لوضع ميزات مخصصة في برمجياتها.

وأوضح بريسان أن النماذج مفتوحة المصدر كانت جذابة على وجه الخصوص للكيانات التي تديرها الدول أو تلك تتسم بدرجة عالية من التنظيم، مثل شركات الدفاع والمصارف، التي ترغب في تجريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، لكن ليس بإمكانها فعل ذلك من خلال برمجياتها الخاصة، لأسباب متعلقة بالامتثال. وأضاف أن ((بي إن بي باريبا)) و((سيلز فورس))، وهما من بين المستثمرين أيضاً، كانا من بين الشركات التي تختبر النماذج التي تطورها ((ميسترال)).

وحضر المسؤولون التنفيذيون للشركة الناشئة المنتدى الاقتصادي العالمي، ضمن وفد بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شمل شركات فرنسية ناشئة. وتضم قائمة المستثمرين أيضاً الملياردير الفرنسي بمجال الاتصالات، زافييه نيل، والمؤسسة الاستثمارية الفرنسية العامة ((بي بي آي فرانس)). وفي حين رفض مؤسسوها عروض وظائف من شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية واختاروا العودة إلى فرنسا لتأسيس أعمالهم، أفاد بريسان أن الشركة الناشئة ((تُبقي السلطات العامة بعيدة))، وتتصدى لتصور مفاده أن الذكاء الاصطناعي أصبح مصلحة وطنية. وأضاف أن الدولة الفرنسية ((لا تتمتع بكل تأكيد بأي سلطة على حوكمتنا)).

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