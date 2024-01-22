القوى العاملة تواجه خيارات وظائف الشروق والغروب

تنتمي الوظائف لدى ((ستاندرد تشارترد))، وهو مصرف لديه أكثر من 80.000 موظف حول العالم، إلى إحدى فئتين. يعمل بعض الموظفين بوظائف ((الشروق))، مثل الحوسبة أو إدارة السحابة، والتي يتوقع تنامي الطلب عليها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فيما يعمل آخرون بوظائف يُطلق ((الغروب))، وهي تلك المُعرضة للأتمتة في الغالب، ومن المُرجح تراجعها وانحسارها. ويأتي هذا التصنيف كاستجابة من جانب المصرف، في مواجهة الاضطراب الوشيك والكاسح الذي يحيق بالقوى العاملة.

وقد توقع ربع الرؤساء التنفيذيين العالميين، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، انخفاض حجم قواهم العاملة بنسبة 5 % على الأقل هذا العام، مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وكان الإعلام، والترفيه، والصيرفة، والتأمين، واللوجستيات، من بين الصناعات الأكثر ترجيحاً لفقدان الوظائف.

وقالت كارين كيمبرو، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى شبكة ((لينكد إن)) المهنية، إن مثل هذه التوقعات ((تفزع الناس))، وتثير أفكاراً مذعورة، مثل: ((يا إلهي! عليّ أن أصبح مبرمجاً))، أو أتقدم إلى وظائف في الصناعات الخضراء. لكن كيمبرو تعتبر التغيير بمثابة فرصة، وأوضحت قائلة: ((تظهر وظائف جديدة، مع خروج أخريات من بؤرة الاهتمام)). ويجد بعض أرباب الأعمال، مثل ((ستاندرد تشارترد))، إمكانية إيجاد دلائل على الاحتياجات المستقبلية من القوى العاملة، والتأهب بالتبعية. ويقدم المصرف تدريباً لموظفيه، لمساعدة العاملين في وظائف مُعرضة للخطر على الاستعداد لوظائف ((الشروق)). وقَبِلَ أكثر من 32.000 منهم عروضاً بتلقي تدريبات، تتراوح بين تحليل البيانات والتمويل المُستدام والقيادة.

ومن الصعب بمكان التنبؤ بدقة بنوعية الوظائف التي ستظهر، ويزداد الطلب عليها في العقد المقبل. لكن يجد الخبراء الاستراتيجيون دلائل في اقتصاد الوقت الراهن. وينبع النمو الأسرع حالياً، بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، من محركين، هما التكنولوجيا والاستدامة. في مجال التكنولوجيا، خلقت التطورات الجديدة في تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي التوليدي، بالفعل فرصاً في مجالات، مثل الهندسة السريعة، وازداد الطلب على وظائف في الأخلاقيات والحوكمة. ولفت جيمس باريت، المدير الإداري لدى مايكل بيدج((للتوظيف، إلى الانتشار واسع النطاق للطلب على الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لدى كبرى شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة المتخصصة. وتابع:((أيقظ بروز تشات جي بي تي في عالم المستهلكين والأعمال، بقية السوق)).

ولم يلحق المعروض من العمالة بعد بركب الطلب. وأشار جون فاركي، كبير مسؤولي المعلومات لدى((دبليو إم))، إلى((الصعوبة الشديدة في إيجاد المهارات المُحددة المطلوبة... بالنظر إلى أن التكنولوجيا ما زالت جديدة للغاية)). ودبليو إم هي أكبر شركة لإدارة النفايات في الولايات المتحدة، وتستخدم الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء، ومعالجة مكاتب الدعم، وفي احتساب الطرق الأكثر إنتاجية لكي يسلكها السائقون.

وفي((برولوجيس)) للعقارات والتخزين، وجدت ناثالي كاري، رئيسة الموارد البشرية، أن الطلب على العمالة الخضراء((يفوق المعروض، مع عمل الشركات على تلبية أهدافها لصافي الانبعاثات الصفري والتحولات الخضراء)). ولفت ساندر فانت نورديندي، الرئيس التنفيذي لشركة ((راندستاد)) للتوظيف، إلى أن واحداً من بين ثمانية موظفين لديه مهارة واحدة على الأقل ذات صلة بالتحوّل الأخضر، لكن إعلانات الوظائف التي تطلبهم نمت بمقدار 20 % في العام الماضي. وتتداخل مجالات النمو في بعض الأحيان. فعلى سبيل المثال، تستخدم مجموعة جيه إل إل العالمية للعقارات، الذكاء الاصطناعي، للمساعدة في تقليل استهلاك الطاقة. وذكرت لورا آدمز، كبيرة مسؤولي الموارد البشرية، أن هدفي إزالة الكربون والتكنولوجيا يسفران عن((تحول نمطي فيما يتعلق بتعيين المواهب، والاحتفاظ بها)).

ونوّه ستين بروكي، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بأن التغير الديموغرافي، ولا سيما شيخوخة السكان، يُعدان محركاً آخر لنمو الوظائف، في قطاعات مثل الرعاية والصحة. وأردف:((ستكون لدينا حصص كبيرة للغاية من المتقاعدين من السكان... ونعلم أن الطلب سيكون متزايداً)). ومع ذلك، تبقى هذه السيناريوهات بعيدة تمام البُعد عن أن تكون أكيدة. وسلّط جون بويز، الخبير الاقتصادي لدى مركز سي آي بي دي البحثي، الضوء على أن((أغلب النماذج تستخدم بيانات تاريخية)). ويكون التنبؤ بالصدمات الاقتصادية صعباً بطبيعته. وعندما أصدرت وزارة التعليم في المملكة المتحدة تقريراً عن المهارات التي ستكون مطلوبة بعد 10 أعوام من 2017، لم يكن من المفاجئ أنه لم يضع الجائحة العالمية في حساباته.

ومع بقاء القطاع العام وجهة هائلة للتوظيف، فإن التغيرات غير المتوقعة بالسياسة والحكومة من شأنها أن تأتي بمفاجآت لسوق العمل. ويُعد إلغاء جزء من مشروع((هاي سبيد 2)) في المملكة المتحدة بالعام الماضي خير مثال على ذلك. وتساءل ستين بروكي:((كيف لك أن تتنبأ بحجم الخدمة المدنية؟)).

ويعتقد دان لوسي، مدير الموارد البشرية لدى المعهد البحثي لدراسات التوظيف، أن هناك سلسلة هائلة في العوامل ((الاجتماعية والاقتصادية والقانونية)) التي تحدد كيفية تبني التكنولوجيا، وماهية الوظائف المرشحة للأتمتة. وبالرغم من إمكانية التخلي عن كافة الصرّافين نظرياً، والاستعاضة عنهم بأجهزة دفع ذاتية الخدمة، ما زالت متاجر التجزئة وكأنها تستجدي رغبة المتسوقين في المساعدة الشخصية على سبيل المثال. وأضاف أن عدم القدرة على التنبؤ يعني أن قدرات((أكثر عمومية))، مثل((الابتكار، والذكاء العاطفي... والقدرة على مواصلة التعلم))، ستكون مهمة لمرونة المشوار الوظيفي. ويتفق نيك ساوث، الشريك لدى مجموعة بوسطن للاستشارات، مع هذا الطرح. ويضيف:((يتطلع أرباب الأعمال إلى مرونة النمو، إذ لا نعلم كيف ستبدو الوظيفة بعد خمسة أعوام. لذا، فإن قدرتك على التأقلم مهمة)).

وعوضاً عن الذعر، تعتقد كارين كيمبرو من ((لينكد إن))، أن التركيز على المهارات والسلوك المرن سيكون عاملاً مطمئناً. وتابعت:((لا يجب على الناس أن يقلقوا بشأن الوظيفة الأحدث في المستقبل بعد 10 أعوام من اليوم، وإنما حري بهم فهم التكنولوجيا، لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه)). وأضافت:((عليك أن تدرك أنها ترابطية، وأنك بحاجة لأن تظل ذا صلة)).

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