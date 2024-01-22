الأسهم الأمريكية ترتفع.. و«إس اند بي» يلامس مستوى جديداً

لامس المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسياً جديداً، أمس، في جلسة أخرى، حققت فيها مؤشرات وول ستريت الرئيسة مكاسب مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وأي إشارات على خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 55.75 نقطة، أو 0.15% إلى 37919.55 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.61 نقطة أو 0.28% إلى 4853.42 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 82.08 نقطة أو 0.54% إلى 15393.05 نقطة.

أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية، بينما يترقب المتعاملون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره هذا الأسبوع، وخلال التداولات ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%، كما ارتفعت أسهم التكنولوجيا في منطقة اليورو 1.2%.

ومما زاد من مكاسب القطاع ارتفاع سهم أيه.إس.إم.إل هولدينج 2.2%، بعد أن رفعت شركة برنشتاين تصنيف شركة تصنيع معدات أشباه الموصلات الهولندية إلى ((أداء متفوق)) من ((أداء متماش مع السوق)).

وينصب تركيز المتعاملين على قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر صدوره في 25 الجاري، للتأكد من توقيت تخفيضات أسعار الفائدة. واستفادت السوق أيضاً من إعلان شركة الألعاب الفرنسية فرانسيز دي جو عن عرض، للاستحواذ على شركة كيندريد المتخصصة في الألعاب عبر الإنترنت في صفقة بقيمة 28 مليار دولار، وقفزت أسهم شركة كيندريد 16.8%، بينما ارتفع سهم فرانسيز دي جو 5% تقريباً.

اليابان

كما ارتفع المؤشر نيكاي الياباني إلى أعلى مستوى له، منذ 34 عاماً، إذ عزز الإغلاق القياسي لمؤشر ستاندرد اند بورز يوم الجمعة معنويات المستثمرين، على الرغم من استمرار علامات النشاط المحموم في السوق الآسيوية.

وبعدما بدأ الجلسة على ارتفاع حاد، انخفض نيكاي قليلاً في الجلسة الصباحية قبل أن يرتفع في التعاملات المتأخرة، بما يصل إلى 1.69% إلى 36571.80 نقطة، وهو مستوى لم يسجله منذ فبراير 1990، وأغلق المؤشر مرتفعاً 1.62% عند 36546.95 نقطة. وارتفعت 207 من الأسهم المدرجة على المؤشر، وعددها 225 مقابل تراجع 17، واستقرار سهم واحد، كما صعدت جميع المؤشرات الفرعية، وكان قطاعا العقارات والتكنولوجيا الأفضل أداء.

وارتفع المؤشر نيكاي 9.2 في المئة منذ بداية العام، ليتقدم على منافسيه في الأسواق المتقدمة، والتي يقع الكثير منها في المنطقة السلبية. ومع ذلك حذر محللون من تراجع محتمل، إذ تشير المؤشرات الفنية إلى أن السوق تشهد تداولات محمومة.

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