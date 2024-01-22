15 ملياراً عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال 11 شهراً

(MENAFN
- Al-Bayan)
لامست عائدات الغرف الفندقية في دبي 15 مليار درهم، خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، وارتفع معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 77% مقابل 73% في الفترة نفسها من 2022.
وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلغت عائدات الغرف الفندقية في دبي 14.97 مليار درهم بين يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي، وبلغ عدد الليالي الفندقية 38.01 مليون ليلة، وبلغ متوسط العائد على الغرفة 394 درهماً، ومتوسط سعر الغرفة 510 دراهم.
وزاد متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي 30%، خلال أول 11 شهراً من العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، مرتفعاً من 303 دراهم في نوفمبر 2019 إلى 394 بنهاية نوفمبر 2023، وقفز عدد الليالي الفندقية 31% مقارنة بمستويات 2019، و12% مقارنة بمستويات العام قبل الماضي.
وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، عبر إطلاق العديد من المبادرات، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN22012024000110011019ID1107753623
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.