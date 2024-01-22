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15 ملياراً عائدات الغرف الفندقية في دبي خلال 11 شهراً

1/22/2024 8:00:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

لامست عائدات الغرف الفندقية في دبي 15 مليار درهم، خلال أول 11 شهراً من العام الماضي، وارتفع معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 77% مقابل 73% في الفترة نفسها من 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بلغت عائدات الغرف الفندقية في دبي 14.97 مليار درهم بين يناير إلى نهاية نوفمبر من العام الماضي، وبلغ عدد الليالي الفندقية 38.01 مليون ليلة، وبلغ متوسط العائد على الغرفة 394 درهماً، ومتوسط سعر الغرفة 510 دراهم.

وزاد متوسط العائد على الغرفة الفندقية في دبي 30%، خلال أول 11 شهراً من العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، مرتفعاً من 303 دراهم في نوفمبر 2019 إلى 394 بنهاية نوفمبر 2023، وقفز عدد الليالي الفندقية 31% مقارنة بمستويات 2019، و12% مقارنة بمستويات العام قبل الماضي.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة عن تحقيق إنجازات نوعية على العديد من المسارات المتعلقة بدخول أعداد كبيرة من الغرف الفندقية، وزيادة مطردة لأعداد السياح، عبر إطلاق العديد من المبادرات، وتمكنها من اختراق أسواق جديدة بدعم من توسعات شركات الطيران المحلية، ووصولها إلى محطات ووجهات جديدة.

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