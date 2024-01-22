مصر تتعادل مع الرأس الأخضر وتتأهل لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

تعادل منتخب مصر 2-2 مع الرأس الأخضر ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم، ليتأهل إلى دور الستة عشر كثاني المجموعة في البطولة المقامة في ساحل العاج، مستغلاً تعادل غانا بالنتيجة نفسها مع موزامبيق.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقاً كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.

ويتأهل إلى دور الستة عشر أول فريقين في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وسجلت الرأس الأخضر هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من أول فرصة سنحت لها عن طريق جيلسون تفاريس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمود حسن (تريزيجيه) التعادل لمصر في الدقيقة 47 بعد تحرك جماعي رائع مع أحمد حجازي، ليسدد لاعب طرابزون سبور الكرة من الجهة اليسرى لتمر بين قدمي الحارس وتسكن الشباك.

وأضاف مصطفى محمد الهدف الثاني لمصر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بكرة أرسلها من فوق حارس الرأس الأخضر المتقدم عن مرماه.

وسجل بريان تيشيرا هدف التعادل للرأس الأخضر في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، بعدما راوغ الحارس محمد الشناوي ليسدد من مدى قريب في الشباك.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فرض منتخب موزامبيق التعادل 2-2 مع غانا في مباراة شهدت احتساب ثلاث ركلات جزاء.

وافتتح جوردان أيو التسجيل لغانا من ركلة جزاء بعد مرور 15 دقيقة من المباراة، بعد خطأ على إنفرين مدافع موزامبيق.

وعاد أيو ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 70.

وقلص جيني كاتامو الفارق لموزامبيق من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وأدرك رينيلدو ماندافا التعادل لموزامبيق في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

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