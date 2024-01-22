اتحاد الكرة المصري يعلن إصابة الشناوي حارس مرمى «الفراعنة»

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن حارس مرمي منتخب «الفراعنة»، محمد الشناوي، قد تعرَّض للإصابة في الكتف خلال مباراة المنتخب مع الرأس الأخضر التي انتهت بالتعادل 2 - 2 ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية ببطولة أمم افريقيا المقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وقال محمد أبو العلا، طبيب المنتخب المصري، في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم، أن الفحص المبدئي لمحمد الشناوي أثبت إصابته في الكتف، مضيفاً أن مدة غياب اللاعب ستتحدد بعد إجراء الأشعة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني من ثلاثة تعادلات خلف الرأس الأخضر الذي ضمن التأهل سابقاً كمتصدر للمجموعة بسبع نقاط، ويحتل منتخب غانا المركز الثالث بنقطتين، بفارق الأهداف عن موزامبيق.

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