العثور على 7 جثث لأفراد عائلة واحدة قرب شيكاغو

كشفت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على 7 جثث يُعتقد أنها لأفراد عائلة واحدة.

وأوضحت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي، أمس، أنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، مشيرةً إلى أن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.

وذكرت أنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لافتةً إلى أن هناك اعتقاداً بأن الضحايا أفراد من العائلة نفسها.