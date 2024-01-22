العثور على 7 جثث لأفراد عائلة واحدة قرب شيكاغو

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت الشرطة الأمريكية أنها عثرت على 7 جثث يُعتقد أنها لأفراد عائلة واحدة.
وأوضحت الشرطة في منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي، أمس، أنها عثرت على سبعة أشخاص مقتولين بالرصاص داخل منزلين في المنطقة، مشيرةً إلى أن المحققين يبحثون عن رجل كان على معرفة بالضحايا مشتبه به في القتل.
وذكرت أنها ليست لديها معلومات حتى الآن عن الدافع المحتمل لإطلاق الرصاص، لافتةً إلى أن هناك اعتقاداً بأن الضحايا أفراد من العائلة نفسها.
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