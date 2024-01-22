أمريكا تنفي هجوم الحوثيين على إحدى سفنها في خليج عدن

(MENAFN
- Al-Bayan)
نفى الجيش الأمريكي، أمس، ما أوردته حركة الحوثي اليمنية بخصوص شنها هجوماً بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن.
ووصفت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، تقرير الحوثيين عن هجوم ناجح على السفينة بأنه «محض كذب».
وأضافت: «استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن».
وقالت حركة الحوثي، في وقت سابق أمس، إن قواتها نفذت هجوماً على «أوشن جاز» في خليج عدن.
وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وما حوله إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى العالمية من تصعيد الحرب في غزة.
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