أمريكا تنفي هجوم الحوثيين على إحدى سفنها في خليج عدن

نفى الجيش الأمريكي، أمس، ما أوردته حركة الحوثي اليمنية بخصوص شنها هجوماً بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن.

ووصفت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، تقرير الحوثيين عن هجوم ناجح على السفينة بأنه «محض كذب».

وأضافت: «استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن».

وقالت حركة الحوثي، في وقت سابق أمس، إن قواتها نفذت هجوماً على «أوشن جاز» في خليج عدن.

وأدت هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وما حوله إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا، وأثارت قلق القوى العالمية من تصعيد الحرب في غزة.





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